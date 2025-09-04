Browns QB Joe Flacco se anotó antes de la semana 1

Joe Flacco se desplegará como el inicio del Cleveland Browns En la semana 1, pero se espera que el hombre de 40 años tenga una correa corta.

Flaco salió victorioso En la batalla de mariscal de campo del campo de entrenamiento de los Browns, permanecer saludable y demostrando que todavía es capaz de liderar la ofensiva de manera eficiente. Pero con novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders Esperando en las alas, Flacco tendrá que producir para permanecer en el campo.

«Si (Flacco) vacila, los Browns no dudarán en entregarlo más temprano que tarde a su mariscal de campo suplente, el novato Dillon Gabriel, a quien amaban en el draft y se les ha impresionado durante sus cuatro meses aquí». La información privilegiada de los Browns, Mary Kay Cabot de Cleveland.com, dijo. «Si Gabriel puede manejar la ofensiva de manera eficiente y jugar a la pelota limpia, los Browns aún tendrán la oportunidad de seguir siendo relevantes más allá de la fecha límite de comercio.

Las expectativas no son altas para los Browns, que tienen un total ganador de solo 4.5, por betmgm. Pero Cleveland debe ser más vigilable que durante una miserable campaña 3-14.

Los Browns serán probados fuera de la puerta, comenzando con el Bengals de Cincinnati el domingo en su primer partido. Cleveland se enfrentará a los Ravens, Packers, Lions y Vikings, todos los equipos de playoffs la temporada pasada.

Joe Flacco se preparó para comenzar para Browns

Flacco tiene 40 años pero tiene un brazo grande y ha tenido éxito en Cleveland anteriormente. Lideró al equipo a la postemporada en 2023, llegando tarde y yendo 4-1 como titular. La actuación de Flacco le valió el Jugador del Año.

El antiguo MVP del Super Bowl confía en que todavía puede producir a un alto nivel.

«No creo haber pensado demasiado en si podría jugar a cierta edad o no», Dijo Flacco. “Simplemente todavía siento que puedo jugar y ni siquiera lo miro, ya que todavía siento que puedo.

«Esto es lo que hago. Juego al fútbol y he tenido la suerte de no salir de esa mentalidad. Ha habido tiempos, obviamente a lo largo de mi carrera, donde no necesariamente hubiera pensado que esto iba a suceder, pero estoy agradecido de estar en esta posición y emocionado de hacerlo».

Browns QB Joe Flacco le hubiera gustado más repeticiones

La competencia de mariscal de campo de los Browns, junto con cómo el Los representantes se dividieron en el campamento de entrenamiento y la pretemporadano era convencional. Flacco habría preferido tener una carga de trabajo más pesada, pero también confiaba en el proceso.

«Lo mejor para este equipo fue tener el proceso que tuvimos. Y aunque personalmente no pueda sentir que eso fue lo mejor para mí, puedo subir a bordo y ver cómo eso fue importante para el equipo para pasar por este proceso», dijo. «He estado dispuesto a desempeñar ese papel y pasar por ese proceso y ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser. Y ahora en dirección a la temporada, siento que había mucho tiempo para asegurarme de que obtuve las repeticiones y me sentí cómodo con todos los tipos a mi alrededor».

Los Browns son Merdgs de 5.5 puntos en casa contra los Bengals en la semana 1.