Browns QB Joe Flacco responde a Shedeur Sanders comenzando

Joe Flacco mirará desde la línea lateral en ropa de calle cuando Cleveland Browns El novato Shedeur Sanders tiene su primera prueba de la acción de la NFL el viernes.

Sanders está listo para obtener el asentimiento inicial cuando los Browns tomen el campo para su apertura de pretemporada contra el Panteras de Carolina. Flacco, Kenny Pickett y novato Dillon Gabriel No jugará, según el entrenador en jefe Kevin Stefanski. Pickett y Gabriel están amamantando lesiones persistentes y los Browns no sienten que Flacco, de 40 años, necesita ver la acción de pretemporada en este momento.

Sanders y recién El veterano firmado Tyler «Snoop» Huntley serán los quarterbacks en el campo.

«Es Shedeur y Snoop serán los mariscales de campo los que están jugando en este juego», Stefanski dijo. «Snoop acaba de salir del avión ayer, así que lo alcanzaremos».

Flacco expresó que le hubiera gustado ver alguna acción en la primera inclinación de pretemporada. Sin embargo, él sabe que será una experiencia memorable para su camarada de QB Room Sanders.

«Oh, será interesante. Creo que todos estaremos sentados allí mirando y estar emocionados de que el fútbol vaya en tiempo real. Y creo que probablemente también esté emocionado por eso». Dijo Flacco. «Quiero decir, tu primera vez para ir a la NFL, recuerdo la mía. No pude jugar hasta los últimos dos minutos del juego, pero es algo que recordará para siempre. La mayoría de nosotros hemos soñado sobre este momento desde que fueron cinco, seis, siete, ocho años.

Joe Flacco en Shedeur Sanders comenzando: será interesante

Flacco ha visto mucho durante sus 17 años de carrera y ha estado trabajando junto a Sanders por un tiempo. Los Browns seleccionaron a Sanders en la quinta ronda del draft en abril, y Flacco lo ha visto crecer durante ese tiempo.

«Creo que ha venido desde el primer día con una cabeza bastante buena sobre sus hombros, un método bastante bueno sobre cómo cree que debería hacer las cosas», dijo Flacco. «Y creo que todos hemos estado juntos en esa habitación y todos recogieron pequeñas cosas el uno del otro. Entonces, creo que solo está manteniendo el curso y, ya sabes, y continúan tratando de tomar algo aquí».

Habrá muchos ojos en el juego para ver el debut de Sanders. Pero no se siente muy diferente para Flacco.

«Es muy divertido porque realmente no lo pienso de esa manera», dijo Flacco. «Simplemente iremos a trabajar todos los días y haciendo nuestro trabajo y estamos juntos en la habitación. Pero sí, eso lo hará emocionante».

Joe Flacco no está preocupado por la competencia QB de Browns

Flacco es Listado como QB1 en la tabla de profundidadAunque los Browns han mantenido que es una competencia abierta. El ex MVP del Super Bowl no está sudando la incertidumbre.

«No estoy un poco preocupado, hombre», dijo Flacco. «Solo estoy aquí disfrutándolo y haciendo lo mejor que puedo todos los días, tratando de mostrarles a estos tipos que, hombre, puedo hacerlo. Deberías tener confianza en mí. Cuando hablo con mi esposa por la noche, tal vez no sea tan paciente. Pero escucha, estoy muy divertido yendo y golpeándolo en una práctica en este momento, y estoy haciendo un buen trabajo manteniendo mis pies donde están y eso es todo lo que puedo hacer en este momento».

Los Browns han dicho que quieren nombrar a un abridor más temprano que tarde. La semana 1 se acerca rápidamente, con Cleveland listo para asumir AFC North Rival Cincinnati el 7 de septiembre.