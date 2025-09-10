Browns QB Joe Flacco motivado por la celebración del 30 aniversario de los Ravens

Joe Flacco ha sido una de las figuras más importantes en la historia de tres décadas de la Ravens de BaltimorePor lo tanto, es apropiado que estará presente para una celebración extra especial el domingo.

El Cleveland Browns El mariscal de campo habló sobre volver a Baltimore para enfrentarse a los Rival Ravens en el estadio M&T Bank.

Los Ravens están comenzando su 30ª temporada en Baltimore y lanzarán su celebración de su movimiento, por la temporada, por coincidencia de Cleveland, antes y durante su juego contra los Browns.

Flacco, por supuesto, jugó sus primeras 11 temporadas en Baltimore y posee numerosos récords de los Ravens, incluidas la mayoría de las victorias de QB (96), yardas aéreas (38,245), touchdowns pasajeros (212) y es tercero en la historia de la franquicia en los juegos jugados (163).

También fue el MVP del Super Bowl XLVII, que los Ravens ganaron 34-31 sobre el San Francisco 49ers.

¿Qué dijo Joe Flacco sobre jugar en Baltimore este fin de semana?

Que Flacco será el QB opuesto para la celebración 30 no se pierde en él.

«Honestamente, para mí, lo hace más emocionante», dijo Flacco sobre enfrentarse a los Ravens en un día que celebrarán su historia. «Tenemos que ir allí cuando tengan algunas personas de regreso. Más ex jugadores. Más ojos sobre ti. Lo hará más interesante».

El domingo será el primer juego de Flacco en Baltimore ya que fue efectivamente expulsado de allí después de la temporada 2018, para dejar espacio para Lamar Jackson. Desde entonces, Jackson ha ganado dos MVP de la NFL, tres si cuenta su premio MVP de la Asociación de Escritores de Fútbol Profesional del año pasado, pero aún no ha ganado el Super Bowl.

Aún así, Flacco se siente muy bien mirando cómo salió de Baltimore, rebotando del Broncos de Denver y Jets de Nueva York Antes de aterrizar en Cleveland en 2023 y ganar el jugador de regreso del año de la NFL. Citó a los Ravens seleccionándolo 18 en general en el Draft de la NFL 2008 de la Universidad de Delaware.

«No tengo nada más que amor por las personas en esa instalación y las personas en esa ciudad», dijo Flacco. «Era un tipo de escuela pequeña que tomaron un poco de oportunidad al principio del draft, y tengo muchos buenos recuerdos con esas personas y en esa ciudad y ese estadio. Lugar muy especial».

Algunos de los ex compañeros de equipo de Flacco de Baltimore volverán, pero Flacco no será el único allí para participar en el juego. El ex compañero de equipo de Flacco, Zach Orr, que pasó tres temporadas jugando con Flacco y los Ravens como apoyador, se planificará junto con los jugadores de Baltimore para detener a Flacco y los Browns el domingo.

«Supongo que esta es la primera vez», dijo Flacco cuando se le preguntó si había jugado contra un ex compañero de equipo que estaba entrenando antes de agregar que Orr era un «jugador súper muy querido. Jugador increíble. Obviamente, está justo donde quiere estar, por lo que es bastante bueno».

¿Quién estará en la celebración del 30 aniversario de los Ravens?

Todos los fanáticos que asistan recibirán una bandera conmemorativa, y los miembros del «Milagro on 33rd Street» Baltimore Colts de 1975 también serán honrados antes del juego del domingo.

El equipo también celebrará el 30 aniversario del regreso del equipo a Baltimore con una ceremonia previa al juego. Luego, en el medio tiempo, los Ravens honrarán a los jugadores de su inaugural temporada 1996, y la banda Marching Ravens hará una actuación especial.

Ozzie Newsome, Torrey Smith, Ray Lewis, Jonathan Ogden, Peter Boulware y otros ex grandes de los Ravens estarán entre los que están allí. Por supuesto, Flacco también lo será.