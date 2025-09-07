Browns QB Joe Flacco deja los sentimientos en los receptores después de las caídas

Joe Flacco hizo lo suficiente para obtener el Cleveland Browns Una victoria el domingo, pero no recibió la ayuda que necesitaba de sus receptores abiertos en situaciones clave.

La puntuación de la caja mostrará que Flacco lanzó un par de intercepciones. Pero es difícil culpar al pasador de 40 años por cualquiera de los dos. Ambos golpearon el receptor y fueron balanceados, permitiendo que un defensor de los Bengals arrebatara la pelota fuera del aire.

El primero llegó en el tercer cuarto, dando la posición de campo de los Bengals Prime que resultó en lo que sería el gol de campo ganador del juego para Cincinnati. Flacco conectado con Jerry Jeudy En el medio, pero se dejó caer la pelota y el seguridad de los Bengals, Jordan Battle, la enganchó.

El segundo llegó con menos de dos minutos restantes. En una situación similar, Flacco buscó Cedric Tillmanquien no pudo aguantar. DJ Turner registró la intercepción para los Bengals, terminando efectivamente Flacco y la oferta de regreso de los Browns.

Flacco terminó el juego con 290 yardas en 31 de 45 pases. Encontró a Tillman para un touchdown en el tercer cuarto. Completó más pases a corredores y alas cerradas (19) que sus receptores (12).

Joe Flacco respalda a los receptores después de una salida aproximada

Flacco no lanzó a sus receptores debajo del autobús después del juego. En cambio, trató de pensar en lo que podría haber hecho de manera diferente en las jugadas.

«Ojalá hubiera lanzado un poco mejor la pelota. Ojalá lo hubiera arrojado sobre su pecho en lugar de hacer lo que hice. Creo que todos estamos mirando esas obras y pensando en ellas». Dijo Flacco. «Tendremos que ir a casa esta noche e intentar quedarnos dormidos con esas cosas en nuestros pensamientos. Es difícil. Cuando pierdes los juegos de fútbol, ​​eso es lo que sucede. Vas a tener jugadas en las que miras hacia atrás y piensas».

Flacco vio algunas cosas buenas de un grupo juvenil de Browns, pero sabe que hay margen de mejora.

«Sentí que hicimos muchas cosas buenas. Pero jugamos como un equipo inexperto. Hicimos muchas cosas buenas y pudimos mover el balón. Pero en última instancia, nos quedamos cortos», dijo Flacco. «Duele caer como si pudiéramos haber comenzado la temporada 1-0».

La estrella de los Browns, Myles Garrett, respalda a Joe Flacco después de la pérdida

Flacco recibió el apoyo del vestuario después de la pérdida, incluido el superestrella de pases Myles Garrett.

«Creo que hizo suficientes jugadas para ganar el juego», dijo Garrett. «Tenemos que reunirnos a su alrededor».

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, también le dio a Flacco una revisión sólida después de su debut en la temporada.

«Pensé que lo vio bien, llevó la pelota a las personas correctas la mayor parte del tiempo», dijo Stefanski. «Le dio a los chicos la oportunidad de atrapar y correr. Frustrado por él y para todos».

Flacco no era llamativo y la ofensiva de los Browns no tenía muchas jugadas explosivas. Sin embargo, hizo muchas cosas correctas, lo cual era importante con un foco en la situación de mariscal de campo de los Browns. Novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders están esperando sus oportunidades.