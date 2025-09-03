Browns QB Deshaun Watson golpeó con la dura verdad

Deshaun Watson puede estar ansioso por un regreso, pero la mayoría preferiría nunca verlo tomar otro chasquido con el Cleveland Browns.

Watson ha estado trabajando desde que sufrió la lesión inicial en octubre. Él rehació el Aquiles en eneroY los Browns anunciaron que extrañaría «tiempo significativo» durante la próxima temporada.

Para abrir el año, Watson ha sido colocado en la lista física de no poder realizar (top). Si bien esto no lo descarta para la temporada, garantiza que se perderá al menos los primeros cuatro juegos.

El mejor programa de deportes de Cleveland recientemente debatió si Watson podría reclamar el trabajo inicial de los Browns esta temporada en algún momento. Los panelistas Adam «The Bull» Gerstenhaber, Jason Lloyd y Tyvis Powell acordaron que es muy poco probable, pero dejó la puerta ligeramente abierta, señalando que cuando se trata de los Browns, cualquier cosa puede pasar.

«Es mejor que no. Estamos en el momento en que ahora han puesto su base de fans. No vuelvas a hacer esto. No queda nada allí. Se rompió la última vez que lo vimos». Lloyd dijo. “Si quiere rejuvenecer su carrera, más poder para él. Pero no aquí.

Lloyd continuó: «No creo que alguna vez volverá a jugar. Redactaron a dos novatos y el propietario dijo que fue un error. ¿Suena como un equipo listo para volver al campo?»

Deshaun Watson trabajó recientemente para Browns

A lo largo de su recuperación, Watson tiene permaneció comprometido en las instalaciones del equipoparticipando en reuniones y apoyando a sus compañeros de equipo. Es un cambio desde el pasado, donde Watson rara vez fue una presencia cuando se recuperó de las lesiones.

«Deshaun está increíble, lo está haciendo muy bien» Stefanski dijo recientemente. «Estoy emocionado por él. También puedo verlo hacer ejercicio. Puedo estar en la sala de reuniones con él todos los días. Entonces, lo está haciendo muy bien».

Mary Kay Cabot de Cleveland.com informó que Watson recientemente pasó por un entrenamiento de lanzamientoCon el gerente general Andrew Berry, el entrenador Kevin Stefanski y el propietario Jimmy Haslam mirando.

«Lo que vieron fue un mariscal de campo que está retrocediendo con agilidad y facilidad, y lanzando la pelota abajo con buena velocidad», dijo Cabot. «Se veía bien en el entrenamiento, y si no sabían nada mejor, nunca habrían adivinado que se había sometido a una cirugía en enero para reparar su retorn de Aquiles».

Browns enfrentará una decisión sobre Deshaun Watson

A través de las redes sociales, Watson lo ha dejado claro Tiene la intención de regresar lo antes posible. Y una vez que está sano, establece un Decisión difícil para los Browns.

«Podría haber un enfrentamiento en Cleveland sobre si un tipo está realmente saludable», Mike Florio de Pro Football Talk dijo. «Estoy convencido de que en algún momento esta temporada, Deshaun Watson aparecerá con una factura de salud limpia y dirá: ‘Estoy listo para ir’. Luego tendrán tres opciones: colocarlo en la lista, cortarlo y tomar un cargo de límite de $ 130 millones el próximo año, o luchar y decir: ‘No estás sano’ «.