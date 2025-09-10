Browns Jerry Jeudy envía un mensaje audaz a Ravens Secundary

Sin desafíos.

Ese es el mensaje contundente y confiado eso Jerry Jeudy Entregado a los medios durante su conferencia de prensa a mitad de semana el 10 de septiembre que se dirige a la Cleveland Browns Primer enfrentamiento de la temporada contra su división rival Baltimore Ravens.

La falta de desafío a la que se refiere Jeudy es en la secundaria de los Ravens, que cuenta con grandes nombres como Jaire Alexander, Kyle Hamilton y Marlon Humphrey. Jeudy, quien atrapó cinco pases para 66 yardas en la derrota de los Browns Semana Uno ante los Bengals de Cincinnati, cree que la secundaria de los Ravens no representa una amenaza significativa para sí mismo o sus homólogos en la posición del receptor.

Esta confianza puede provenir del hecho de que los Ravens acaban de permitir 41 puntos a los Buffalo Bills en su enfrentamiento de la Semana Uno, incluidos 22 en el cuarto trimestre. Fueron incendiados para 394 yardas en el aire de Josh Allen, quien se conectó con nueve receptores diferentes en el juego.

La ofensiva liderada por los Browns Joe Flacco no explotó exactamente contra una defensa media de Cincinnati en la primera semana, y en el papel los Ravens ciertamente representan una amenaza para Jeudy y una sala de receptores que carece de profundidad.

Cuervos muy favorecidos sobre los marrones

Baltimore es favorecido por 12.5 puntos sobre Cleveland este fin de semana, con la línea de dinero de los Browns actualmente establecidos en la friolera de +575. Esta extensión de 12.5 puntos es la más amplia en la lista de juegos de la NFL de esta semana por un margen bastante significativo; El siguiente margen más cercano es los siete puntos que los Bills son favorecidos sobre los Jets de Nueva York.

Incluso después de un final decepcionante en la primera semana contra Buffalo, quien regresó de un déficit de 15 puntos para ganar en los últimos segundos, Baltimore parecía imparable en todos los ámbitos en ese juego, y eso fue en contra de una muy buena defensa de los Bills. Derrick Henry corrió para 169 yardas, mientras que Lamar Jackson tenía 70 y Zay Flowers tenía 143 yardas de recepción.

A la defensa de los Browns le fue mejor de lo que la mayoría hubiera esperado contra una potente ofensa de los Bengals, manteniendo a Joe Burrow a solo 113 yardas aéreas, solo 33 de los cuales llegaron a Tee Higgins y 26 a Ja’marr Chase. También limitaron la ofensiva de los Bengals a solo 46 yardas totales.

Ahora, tienen una prueba más grande contra una unidad ofensiva de los Ravens, cuya confianza es alta después de su explosión de la semana uno.

La AFC North una vez más se parece a una de las más competitivas de la NFL

Los Browns y los Ravens fueron los dos perdedores en la AFC North en la semana uno, mientras que Cincinnati obtuvo la victoria antes mencionada sobre Cleveland y Pittsburgh ganó un thriller sobre los Jets de Nueva York liderados por un rejuvenecido Aaron Rodgers.

Si los Bengals tienen la temporada de regreso que la mayoría espera de ellos y Aaron Rodgers vuelve a los Green Bay Packers Aaron Rodgers, el norte parece que podría tener tres miembros en los playoffs en enero.

Después del enfrentamiento de esta semana contra los Browns, los Ravens no enfrentarán a otro oponente divisional hasta la Semana 11 cuando jueguen a Cleveland nuevamente. Sus últimas seis semanas contarán con dos enfrentamientos contra los Bengals y Steelers cada uno, lo que hace que la parte media más fácil de su horario sea mucho más importante.