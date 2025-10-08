Browns Insider envía una severa advertencia a Shedeur Sanders

El marrones de cleveland hizo un cambio de mariscal de campo el martes al canjear a Joe Flacco al Bengals de Cincinnati.

Con la medida, se espera que Shedeur Sanders sea el mariscal de campo suplente detrás de Dillon Gabriel y también debería recibir más tiempo de práctica. Sanders podría obtener algunas repeticiones con la ofensiva del primer equipo en ocasiones, y el experto de los Browns, Tony Rizzo, cree que el mariscal de campo novato necesita aprovecharlo.

«Confío en mi instinto. No sé si Sanders puede jugar o no, pero quiero ver, quiero ver. De esto se trata», Rizzo. dijo en ESPN Cleveland. «Se trata de tiempo de práctica para Shedeur, y este es el movimiento correcto, el movimiento inteligente. También se trata de conseguir repeticiones de práctica de Shedeur. Espero que Shedeur entienda; necesita aprovechar estas repeticiones de práctica. Supongo que le darán algunas repeticiones con los No. 1, de la misma manera que le dieron a Dillon Gabriel algunas repeticiones con los No. 1, porque estás a un tobillo de distancia de jugar».

Como señala Rizzo, se espera que Sanders practique algunas repeticiones con la ofensiva del primer equipo. Si Sanders quiere jugar, necesita hacerlo en la práctica.

Entonces, Rizzo cree que Sanders tiene presión para demostrar que puede jugar en esta liga ahora que debería tener más tiempo de práctica.

Los Browns quieren que Sanders juegue este año

Cleveland seleccionó tanto a Gabriel como a Sanders esta temporada, y el plan es que ambos jueguen esta temporada.

Gabriel ya comenzó un juego, y el experto de la NFL Ian Rapoport de NFL.com dice que los Browns quieren que Sanders juegue juegos esta temporada para ver qué tienen en ellos.

«Los Browns quieren que Sanders tenga éxito cuando esté ahí», Rapoport escribió. «Cuando juega, quieren que lo haga con un plan de juego diseñado para que él prospere. Como suplente, si se viera obligado a actuar, estaría ejecutando un plan de juego diseñado para Gabriel, en lugar de uno diseñado para sus puntos fuertes. ¿Es eso justo para Sanders?

«La expectativa es que Sanders juegue en algún momento de esta temporada cuando esté listo. Cuando juegue, será con una semana completa de práctica y un plan de juego elaborado para él», agregó Rapoport.

Aunque el plan es que Sanders comience en algún momento de esta temporada, no se sabe cuándo será. Pero Sanders ha ascendido en la tabla de profundidad y ahora es el suplente.

Sanders habla sobre el comercio de Flacco

Cleveland cambió a Flacco a los Bengals, dejando a Sanders como el mariscal de campo suplente.

Tras el intercambio realizado, Sanders habló con Fox8 News. sobre el comercio y admitió que Flacco era alguien en quien se apoyaba. Pero está emocionado de que Flacco tenga otra oportunidad de comenzar en la NFL.

«El intercambio de Flacco definitivamente es alguien en quien me apoyé para obtener sabiduría. Y siento que me ayudó mucho». Sanders dijo a Fox8 News. «Él me ayudó mucho durante mi tiempo aquí en Cleveland, y su tiempo aquí en Cleveland. Así que ahora cada uno tiene sus propios destinos y sus propios planes en la vida. Simplemente estoy feliz por él».

Los Browns canjearon a Flacco y una selección de sexta ronda a Cincinnati por una selección de quinta ronda.