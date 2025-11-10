Browns Insider adopta una postura firme sobre el futuro de Kevin Stefanski

El marrones de cleveland sufrió una decepcionante derrota como visitante por 27-20 ante el Jets de Nueva York el domingo.

Fue una actuación mediocre por parte de los Browns, y después del partido, Tony Rizzo de ESPN Cleveland dejó clara su postura sobre el futuro de Kevin Stefanski. Rizzo cree que Stefanski debe ser despedido porque no puede continuar como entrenador en jefe de los Browns.

«¿Salir de la semana de descanso y eso es lo que producen? Amigos, adiós», dijo Rizzo en ESPNCleveland. «Adiós, gonezo. Si había alguna duda de que el cuerpo técnico iba a volver, sólo había que ver el partido de ayer».

Rizzo cree que Stefanski debería ser despedido al final de la temporada, si no durante el año, ya que está claro que ya no puede ser el entrenador de los Browns.

El informante también cree que los Browns son el equipo peor entrenado del mundo. NFL. También cree que Stefanski debe asumir toda la culpa por lo mal que estuvo el equipo después de una semana de descanso.

«Ya lo superé, lo superé todo. Tienes marca de 2-7; es el equipo peor entrenado de la liga», Rizzo. dicho. «Penaltis, pérdidas de balón, equipos especiales deficientes, llenos de errores. Realizaron la jugada para sacarte fuera de juego, y te sacaron fuera de juego. Las escuelas secundarias se ríen de ti, Kevin Stefanski tiene que usar esto, es culpa suya, su equipo está muy mal entrenado».

Stefanski tiene marca de 42-51 como entrenador en jefe de los Browns.

Stefanski se sincera sobre la derrota de los Browns ante los Jets

Después de la decepcionante derrota de Cleveland ante el ChorrosStefanski habló sobre la derrota.

El juego prácticamente terminó cuando la defensa de Cleveland saltó en fuera de juego, lo que fue un final decepcionante. Sin embargo, Stefanski dijo que el juego dura 60 minutos y que el equipo necesita jugar 60 minutos completos.

«Es fácil ver el final de ese partido y ciertamente seremos transparentes entre nosotros, pero es un partido de fútbol de 60 minutos y tenemos que hacer nuestro trabajo durante 60 minutos», Stefanski dicho después del partido del domingo.

En la derrota, los Browns renunciaron a una devolución de patada y un touchdown de devolución de despeje ya que todas las facetas del juego eran un problema.

Entonces, después de otra derrota frustrante para los Browns, ha habido pedidos para que despidan a Stefanski.

Cleveland regresará al campo en casa contra el Cuervos de Baltimore el domingo.

Los fanáticos piden el despido de Stefanski

Tras la decepcionante derrota por 27-20 ante los Jets el domingo, los fanáticos de los Browns pidieron que despidieran a Stefanski.

Fue una actuación frustrante por parte de los Browns y los fans lo dejaron claro el equipo necesita hacer cambios significativos.

«Despida a Stefanski, se acabó. Acabamos de perder en un incendio de basura por errores tontos y malos equipos especiales. Bench Gabriel y veamos qué tiene Shedeur el resto del camino». dijo un fan.

«Los fanáticos de los Browns necesitan, literalmente, hacer una declaración y protestar hasta que despidan a Stefanski. No hay manera de que todavía tenga un trabajo», dijo un fanático. escribió.

«¡¡¡Despidan a Stefanski ahora o me iré como fan!!! ¡Muchos otros seguirán!», dijo otro fan. dicho.

Stefanski ha sido el entrenador en jefe de los Browns desde 2020 y ha llevado al equipo a los playoffs dos veces.