Browns Hunting RB Trade, podría perseguir a Travis Etienne Jr. Jags Jags.

El Cleveland Browns No se suponía que debía estar peinando el NFL Para un corredor a fines de agosto, pero ese es el caso en el que la franquicia se encuentra menos de tres semanas antes del inicio de la temporada regular.

Dianna Russini de The Athletic informó el jueves 21 de agosto que Cleveland es uno de los tres equipos cazando activamente una adición al campo ofensivo a través del mercado comercial.

«Fuentes: los equipos que hacen llamadas en busca de adiciones de corredor incluyen el SantosMarrones y Jefe» Russini escribió.

Hay un par de opciones obvias de las cuales los Browns pueden elegir, aunque el más talentoso es ciertamente Travis Etienne Jr. del Jaguars de Jacksonville. Cleveland recientemente realizó un importante negocio con Jacksonville, intercambiando la selección No. 2 en el draft de 2025 para la selección número 5 de los Jaguars y su primera ronda en 2026.

Travis Etienne Jr. Fit Perfect como Browns Trade Target

Etienne es una ex selección de primera ronda (No. 25 en general en el draft de 2021) e ingresa la opción de club de quinto año de $ 6 millones en su original $ 13 millones acuerdo de novato.

Después de perderse toda su campaña de novato con una lesión, Etienne produjo temporadas consecutivas de 1,000 yardas en 2022 y 2023. Su uso bajó significativamente la temporada pasada, ya que llevó el fútbol solo 150 veces en 15 juegos en lugar de 267 intentos en 17 concursos el año anterior.

La razón de eso fue el segundo año atrás Tanque Bigsbyquien todavía tiene dos años económicos restantes en su contrato de novato. Mientras tanto, Etienne será un agente libre sin restricciones la próxima primavera y buscará un nuevo acuerdo/aumento.

Jacksonville acaba de invertir mucho en un mariscal de campo relativamente no probado en Trevor LawrencePagándole como uno de los mejores de la liga a pesar del hecho de que nunca ha realizado a ese nivel. Hacerlo requerirá endurecer el cinturón en otras posiciones, y los Jaguars enviaron un mensaje bastante claro al marcar el uso de Etienne de manera tan significativa a favor de la Bigsby más barata más barata.

Tiene sentido que Jacksonville intente obtener una selección a mitad de ronda de un equipo como los Browns, que puede necesitar a Etienne esta temporada, pero no debería necesitar pagarle a largo plazo en función de la posición en la que se encuentran en el corredor.

El acuerdo de Quinshon Judkins con Browns sigue siendo incierto

Cleveland Let Nick Chubb caminar hacia el Houston Texans en agencia libre después de pasar una selección de segunda ronda en Quinshon Judkins y una selección de cuarta ronda en Dylan Sampson. De corredor Jerome Ford permanece en la lista en el último año de su contrato de novato, que debería haber sido suficiente.

Sin embargo, Judkins y los Browns aún no han acordado un acuerdo después de que se vio envuelto en problemas legales fuera del campo que involucran acusaciones de violencia doméstica de delitos menores que podrían conducir a una suspensión de la liga.

«Aunque la selección de segunda ronda de Cleveland, Quinshon Judkins, no enfrentará ningún cargo, él y los Browns aún no han podido llegar a un acuerdo y no hasta el final de cualquier investigación de la NFL». Adam Schefter de ESPN informó el 18 de agosto.

Parece que Cleveland y Judkins deberían poder resolver un contrato de novato eventualmente, en función de las circunstancias, por lo que Etienne podría tener sentido como una solución stopgap de un año y luego las dos partes podrían seguir adelante. Sin embargo, si tiene un año resurgente, tal vez los Browns podrían entintarse con un contrato amigable con el equipo y mantenerlo junto a Judkins para el futuro de mitad de período.

Etienne es un verdadero respaldo de doble amenaza que ha acumulado 2.691 yardas por tierra y 18 touchdowns en 4.2 yardas por acarreo junto con 132 recepciones para 1,046 yardas y un puntaje en 49 juegos de carrera. Jugará la temporada 2025 a los 26 años.