Browns hace con respecto al anuncio de Myles Garrett por delante de Abridor

El Cleveland Browns Puede que no tenga a Myles Garrett de All-Pro Pass en Full Health cuando abran la temporada el domingo contra los Bengals de Cincinnati.

Garrett práctica perdida el jueves con una lesión en la cadera. El equipo confirmó la lesión después de la práctica. Las designaciones de lesiones del juego se lanzarán el viernes después de la práctica. Esa actualización proporcionará más claridad sobre el estado de Garrett para el enfrentamiento de la Semana 1 del equipo.

Los Browns no pueden permitirse el lujo de estar sin Garrett para el primer partido. Él es el motor de la defensa y ha recogido 14 o más capturas en cuatro temporadas consecutivas. Garrett firmó una extensión de cuatro años Esta temporada baja que promedia $ 40 millones por año e incluye $ 123 millones garantizados.

Mary Kay Cabot de Cleveland.com informó que Garrett fue visto entrando en la instalación con su fisioterapeuta personal después de la práctica. La lesión no fue evidente cuando caminaba, según Cabot, quien también especuló que Garrett pudo haberse sometido a una resonancia magnética. Anteriormente no estaba en el informe de lesiones.

Bengals QB Joe Burrow elogia a Myles Garrett

Presión constante sobre el mariscal de campo de los Bengals Joe Burrow Será una gran parte del camino de los Browns hacia la victoria. Cincinnati tiene un ataque pasajero de alta potencia, dirigido por Burrow y receptor abierto Ja’arrr Chasequien lideró la liga en yardas de pases y receptores, respectivamente.

«(Burrow) es bueno contra el bombardeo, es bueno cuando no Blitz. Es bueno cuando sostiene la pelota, es bueno cuando saca la pelota», dijo el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski. «Entonces, realmente vuelve a jugar una defensa sólida en todos los ámbitos. Este es un gran y enorme desafío. Es un esquema realmente bueno. Tienen buenos jugadores en todos los ámbitos. Pero tenemos que ser sobre nuestro negocio».

Burrow no se puso las palabras cuando se le preguntó acerca de enfrentar a Garrett, dejando en claro que el plan de juego de los Bengals comienza con el intento de contener el corredor de pases estrella de los Browns.

«Puede ganar el juego si lo dejas» Burrow dijo el miércoles. «Hay que, el No. 1, el plan de juego a su alrededor. No. 2, como mariscal de campo, debe estar al tanto de dónde está en todo momento con identificaciones de protección y también saber dónde está su respuesta rápida en cualquier concepto que haya llamado.

«Porque a veces está allí antes de que puedas atrapar la pelota, básicamente, y tienes que sacarla. Pero jugamos mucho más corredores. Él es uno de los mejores, si no el mejor. Pero en esta división, juegas mucho a los muchachos.

Browns actualizado interior de la línea defensiva

Garrett es el gran nombre en la línea defensiva, pero los Browns también están interesados ​​en lo que han hecho para mejorar el interior. Cleveland reclutado Masón Graham No. 5 en general. Se unirá con veterano Maliek Collins, Mike Hall Jr. y otros por dentro. La esperanza es que su impacto ayudará a Garrett y al resto de los paseos en el exterior.

«Nuestra capacidad de ganar dentro en este juego será un largo camino para salir con una victoria. Porque la pelota sale muy rápida, y la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Esos muchachos están más cerca de la jugada». El coordinador defensivo de los Browns, Jim Schwartz, dijo. «Entonces, esos muchachos necesitan dar un paso adelante para nosotros. Necesitan ganar esos enfrentamientos. Y cuando jugamos lo mejor posible, nuestra línea D nos lleva allí como nuestro motor».

Los Browns son un 5.5 puntos en casa perdedor contra los Bengals. Es probable que ese número aumente si Garrett no está disponible.