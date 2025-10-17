Browns asados ​​​​después de que Joe Flacco ilumina a los Steelers para 342 yardas en la victoria de los Bengals

Quizás Joe Flacco no fue el problema para el marrones de cleveland después de todo.

Flacco, de 40 años, parecía listo para retirarse después de un inicio de 1-3 esta temporada en Cleveland. Los Brown decidieron entonces cambiarlo dentro de la AFC Norte hacia Bengals de Cincinnati.

Flacco demostró que todavía le queda algo en el tanque en el horario de máxima audiencia del jueves contra el Acereros. Completó 31 de 47 pases para 342 yardas, logrando tres touchdowns y ninguna intercepción. Flacco también lideró una ofensiva ganadora en la victoria 33-31.

«Honestamente, es bueno tenerlo aquí para nosotros». dijo el receptor estrella de los Bengals, Ja’Marr Chase.quien tuvo un récord de franquicia con 16 recepciones. «La organización dio un gran salto hacia él. Creímos en él. Lo conseguimos. Llegó, hizo lo suyo y se lució ante nosotros».

En dos juegos con los Bengals, Flacco lanzó para 561 yardas con cinco touchdowns y ninguna intercepción. Tuvo sólo dos touchdowns con los Browns en sus cuatro aperturas.

Los Browns se calientan después de la gran noche de Joe Flacco

Los Browns ni siquiera jugaron el jueves, pero de alguna manera terminaron luciendo como los mayores perdedores. Los fanáticos de Cincinnati corearon “Gracias, Cleveland” mientras Flacco retrocedía el tiempo y destrozaba a los Steelers, un brutal recordatorio de las luchas ofensivas que los Browns parecen no poder superar.

«Este juego de Joe Flacco es divertidísimo» Zac Jackson de The Athletic escribió en X. «No será divertido en el vestuario de los Browns ni en la oficina más grande del piso de arriba».

“Bien por Joe Flacco” Daryl Ruiter de 92.3 The Fan dijo. «Los marrones parecen increíblemente estúpidos e incompetentes esta noche».

La oficina principal consiguió calor por mover a Flacco. Pero el entrenador Kevin Stefanski, también quien dirige las jugadas ofensivas en Cleveland, también recibió una buena cantidad de críticas.

«Estoy viendo a Joe Flacco bajar al campo y eso me enoja con Stefanski». dijo un fan. «El sistema es terrible, los diseños de juego son terribles, los jugadores juegan sobre ruedas de entrenamiento. ¡Es tan malo! Necesitamos un verdadero entrenador ofensivo».

Otro fan agregó«Esta es una acusación aún mayor contra Kevin Stefanski. Flacco Balling en este momento demuestra que el problema está directamente en las jugadas y esquemas de Stefanski. No todo depende de los jugadores. Están siendo entrenados para hacer lo que hacen en el campo».

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, conocía el impacto del intercambio de Joe Flacco con los Browns

El rendimiento del intercambio de Flacco fue un intercambio de selecciones entre los Browns y Cincinnati, con los Browns recibiendo una selección de quinta ronda de 2026 y los Bengals recibiendo a Flacco y una selección de sexta ronda de 2026. Cleveland consideró que el valor era justo, pero un crítico vocal del comercio Fue el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin. Reconoció que agregar a Flacco podría revivir instantáneamente la ofensiva de los Bengals, una unidad que había luchado por encontrar el ritmo desde la lesión de Joe Burrow en la Semana 2.

«Para ser honesto, fue impactante para mí», dijo Tomlin el lunes. «Andrew Berry debe ser mucho más inteligente que yo o nosotros porque no tiene sentido para mí cambiar a un mariscal de campo en el que piensas lo suficiente como para ser titular en el día inaugural por un oponente divisional que está sufriendo en esa área, pero esos son sólo mis sentimientos personales».

Los Browns no se enfrentan a los Bengals hasta el 4 de enero. Para entonces, Burrow podría estar de regreso y Flacco podría estar respaldándolo. Tomlin y los Steelers tendrán que lidiar con Flacco nuevamente en la Semana 11.