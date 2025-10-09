Browns acusados ​​de tomar decisiones importantes a espaldas de Stefanski


El marrones de cleveland reveló lo que es potencialmente una fisura organizacional importante con el comercio del mariscal de campo Joe Flaco esta semana, lo que indicó que podrían estar en camino cambios significativos en el liderazgo.

Cleveland entregó al veterano comunicador y una selección de sexta ronda al Bengals de Cincinnati el martes a cambio de una selección de quinta ronda en el próximo año NFL borrador. Al día siguiente, el entrenador en jefe Kevin Stefanski Habló con los periodistas e hizo comentarios que indicaron que es posible que el equipo no lo haya consultado sobre la decisión de antemano.

«Bueno, primero te diría que Joe [Flacco] El comercio nos tomó por sorpresa. Eso no fue algo que vimos venir”. Stefanski dijo. «Sabes, nos llamaron y sucedió muy rápido, y no hace mucho. Así que todavía estamos trabajando en todo tipo de cosas del roster».

Los expertos de los Browns creen que Kevin Stefanski está molesto por la decisión del equipo de canjear a Joe Flacco

Stefanski también podría haber estado simplemente diciendo que la oportunidad de cambiar a Flacco por una selección de draft razonablemente valiosa tomó por sorpresa a toda la franquicia. Y en ese contexto, la directiva pudo haber mantenido a Stefanski informado y haberlo incluido en el proceso de toma de decisiones desde el principio.

Sin embargo, no fue así como Emmett Golden de ESPN Cleveland interpretó la situación cuando Aaron Goldhammer le preguntó por radio el miércoles si Golden creía que el gerente general de los Browns andres berry Consultó a Stefanski sobre el comercio de Flacco.

“No, creo que le dijeron” Golden dijo rotundamente. «Y nuevamente, esto es simplemente lo que creo, sin conocimiento interno al respecto. Pero creo que le dijeron: ‘Oye, recibimos una oferta de Cincinnati y la vamos a aceptar'».

“Creo plenamente que Kevin decide la tabla de profundidad, [Berry] decide la plantilla, y ese fue un movimiento de plantilla”, continuó Golden.

Ambos hombres coincidieron en que Stefanski «parecía molesto» por la decisión de Berry de trasladar a Flacco.

Kevin Stefanski ahora enfrenta una decisión polarizante que involucra a Shedeur Sanders y el papel de QB2

Stefanski ahora enfrenta una posición potencialmente incómoda con respecto al llamador novato Shedeur Sanders y el papel del mariscal de campo suplente.

Stefanski mantuvo a Sanders en QB3 después de degradar a Flacco a favor de Dillon Gabriel antes del concurso de la Semana 5 del equipo contra el Vikingos de Minnesota en Londres. Ian Rapoport de NFL Network afirmó que el equipo estaba tratando de proteger a lijadoras de entrar en un juego para el cual había adaptado los planes ofensivos al conjunto de habilidades de Gabriel en lugar de a las de Sanders.

Sin embargo, Stefanski ahora debe tomar una decisión sobre la promoción del veterano de cuarto año. Bailey Zappe a QB2, quien ha pasado toda la temporada en el equipo de práctica hasta este momento, o mover a Sanders hacia arriba en la tabla de profundidad.

“Con los jugadores jóvenes, siempre estoy pensando en la semana pasada, en hacer el cambio a Dillon. [Gabriel]”, dijo Stefanski el miércoles en respuesta a una pregunta sobre si Sanders será el respaldo de Gabriel contra el Acereros de Pittsburgh el domingo. «Hay que pensar mucho sobre eso… Así que dejaré que transcurra la semana y tomaré una decisión más adelante».

