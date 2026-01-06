Brote de diarrea en Indore: 11 en la UCI, 20 nuevos casos detectados en Bhagirathpura







Actualmente hay 142 personas hospitalizadas, 11 de ellas en unidades de cuidados intensivos, en medio de un brote de diarrea causado por Agua potable contaminada en Indoremientras que se detectaron 20 nuevos pacientes durante el examen de más de 9.000 personas en el área de Bhagirathpura, dijeron las autoridades el domingo.

Los equipos de salud examinaron a 9.416 personas de 2.354 hogares durante una encuesta en curso en Bhagirathpura, donde seis personas perdieron la vida debido al agua contaminada, e identificaron 20 nuevos casos, dijeron los funcionarios. Según los funcionarios, hasta el momento 398 pacientes habían sido ingresados ​​en hospitales después del brote. De ellos, 256 pacientes han sido dados de alta. El brote Ahora está bajo control, agregaron.

El director médico y de salud, el Dr. Madhav Prasad Haasani, dijo que un equipo del Instituto Nacional de Investigación de Infecciones Bacterianas (NIRBI), con sede en Calcuta, llegó a Indore para investigar la crisis de salud. La administración ha confirmado seis muertes hasta el momento. El alcalde Pushyamitra Bhargava había calculado el número de muertos en 10, mientras que los lugareños afirmaron que murieron 16 personas.

