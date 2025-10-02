Brooke Shields que regresa a ‘When llaman al corazón’ en la temporada 13

Brooke Shields Regresa a Hope Valley. El actor aparecerá en tres episodios de la próxima temporada 13 de Hallmark «»Cuando llama al corazón. «

Shields apareció por primera vez en dos episodios del drama en 2016 durante la tercera temporada del programa. Ella repetirá su papel como la madre de Jack, Charlotte Thornton, en tres episodios. (Jack, retratado por Daniel Lissing, murió fuera de la pantalla durante la temporada 5)

La querida pieza del período está protagonizada por Erin Krakow, Kevin McGarry, Jack Wagner, Chris McNally, Pascale Hutton y Kavan Smith. La nueva temporada se estrenará en 2026 en Hallmark Channel, transmitiendo al día siguiente en Hallmark+.

Erin Krakow, Brooke Shields, Pascale Hutton y Lori Loughlin © Hallmark Entertainment / Cortesy Everett / Everett Collection

La temporada 12 terminó en marzo, con Elizabeth (Krakow) y Nathan (McGarry) dirigiéndose a su ex suegra de Charlotte (Shields) de su suegra. La nueva temporada incluirá «una conexión conmovedora entre Charlotte y su nieto, Little Jack (Hyland Goodrich), ya que ella lo ayuda a reconectarse con recuerdos de su padre».

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Brooke Shields a la familia ‘When Calls the Heart'», dijo Michelle Vicary, directora de programación, Hallmark Media. «Su primera aparición en la serie fue memorable para nuestros fanáticos, y sabemos que los Hearties estarán encantados de ver la reunión emocional y conmovedora de Charlotte».

«When Calls the Heart» se basa en la novela de Janette Oke del mismo nombre. Es una producción de entretenimiento canadiense en asociación con Brad Krevoy Television and Believe Pictures. Brad Krevoy, Brian Bird, Michael Landon Jr., Joy Gregory, Mike Rohl, Jimmy Townsend, Amy Hartwick, Erin Krakow, Susie Belzberg y Michael Shepard son productores ejecutivos; Vicki Sotheran y Greg Malcolm son productores.

Shields está representado por UTA, Untitled Entertainment, Ziffren Brittenham, Jill Fritzo PR.