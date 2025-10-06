Bronny James tiene un momento viral en medio de las luchas de pretemporada de los Lakers

WHile la historia de Bronny James no es como aumentado ahora en comparación con Hace aproximadamente un año, el hijo y el compañero de equipo de LeBron James en el Los Angeles Lakers sigue siendo un importante punto de conversación que rodea la franquicia.

El 55a selección en el draft de la NBA de 2024 todavía se está desarrollando lentamente, pero para tener un tiempo de juego constante en su primera temporada bajo Entrenador en jefe de los Lakers JJ Redick. Pero mientras a otras estrellas les gusta Luka Doncic Austin Reavesy James Sr. tiene sido marginado En los primeros juegos de pretemporada, a Bronny James se le ha dado un papel más importante.

En lote Ángeles ‘ Segundo juego de pretemporada contra el Guerreros de Golden StateJames tuvo un lanzamiento de una sola mano que llamó la atención de muchos en línea.

Jaime’ Dunk fue lo más destacado de su actuación contra el Guerreros. Terminó con solo cinco puntos en dos de seis disparos, con tres rebotes, tres asistencias y un juego de cinco pérdidas de balón. El Lakers Perdió 111-103 para comenzar su campaña de pretemporada 0-2 en 2025.

Bronny Jaime’ Luchas de pretemporada

Con Los Ángeles sentados sus estrellas en los primeros dos juegos de pretemporada, James recibió más tiempo de juego bajo Redick para ver cómo se sienta junto con sus nuevas incorporaciones.

En el Lakers‘Primer juego de pretemporada contra el Phoenix SunsJames jugó 24 minutos mientras terminaba con ocho puntos en 1/12 disparos con cinco rebotes y dos asistencias. Los Ángeles perdió el juego por más de 20 puntos, pero James dijo que estaba cómodo con los tiros que tomó.

«I me sentí como si fueran bastante buenos tiros,» Dijo después del juego. «No apresurado, no forzar nada. No Tenga mis piernas debajo de mí tanto como quisiera, por lo que muchas de ellas eran cortas, pero la mayoría de ellas estaban en línea. Sentí que podría haberlos hecho. Sentí que tomé algunas buenas fotos. «

Redick dijo a los periodistas Sintió que James se veía cómodo en un papel más importante en la cancha., y pensé en los disparos no caer, El es visto Crecimiento del jugador de 21 años.

«HE es mucho más cómodo y seguro como jugador,» Dijo Redick. «El es Un jugador totalmente diferente al que era hace un año. Pensé que las cosas que hizo en la Liga G el año pasado fue enorme para él al desarrollar un nivel de comodidad en el juego a este nivel.. «

En el Lakers‘ Segundo juego de pretemporada contra Golden State, James tuvo un papel similar, jugando un número similar de minutos. Tomó menos fotos y tuvo más pérdidas de balón, pero su volcado viral se sumerge fue lo más destacado de la noche.

Los Lakers estuvieron deprimidos toda la noche con los guerreros, y un regreso del cuarto trimestre no Suficiente para obtener la victoria. Aunque El es Obtener un tiempo de juego decente, James todavía se está desarrollando lentamente Como un jugador impactante para LA

Loskers ‘ Lista Preguntas

James es solo uno de los muchos jugadores en esta lista actual de Lakers que enfrenta preguntas sobre sus roles en el equipo que se dirige al 2025-26 NBA estación.

Otro jugador en una posición similar es Gabe Vincentquien se sentó de la equipo Primer juego de pretemporada. Contra Golden State, sin embargo, Vincent tuvo 16 puntos y cinco asistencias mientras comenzaba en punto guard. Él y James están luchando por el mismo papel de guardia de juego de respaldo detrás de Doncic y Reaves, y hasta ahora, Vincent está ganando la batalla.

Escribir para Lakeshowlife, Svyatoslav Rovenchuk dijo que Vincent casi tiene el papel de respaldo encerrado sobre James.

«(Vincent) es exactamente el tipo de estabilidad que un equipo quiere fuera de su armador de respaldo,» Él escribió. «Todavía hay tiempo para que James cambie las cosas y haga esta evaluación prematura. Sin embargo, para un equipo deseando seguir un campeonato En 2025-26, Vincent es la opción mucho más segura desde el banco. «

Jarred Vanderbilt sigue siendo una pregunta para el Lakers esta temporada, pero a través de dos juegos de pretemporada, ha demostrado que es valioso en esta lista. Terminó con nueve puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y tres robos en la derrota ante el Guerreros.

«HAving ese tipo de tapón defensivo repararía un gran agujero entre los titulares en Los Ángeles,« Rovencuk Escribió sobre Vanderbilt, mientras también citó sus recientes luchas ofensivas.

DeAndre Ayton es otro jugador que posee grandes expectativas para esta próxima temporada. Ayton conoce la responsabilidad que él agujerosY lo toma con calma mientras busca usar esta temporada como un rebote para su carrera.

El futuro de un jugador como James sigue siendo relativamente desconocido mientras continúa desarrollandoPero el resto del Loskers ‘ Nuevas adiciones y jugadores que regresan han demostrado ser valiosos a través de sus dos pérdidas de pretemporada.