Brone híbrido rocoso súper eficiente Un registro de eficiencia BBM de 47 km/l

VIVA – A través del evento Media Test Drive el 18 de septiembre de 2025 en Pik 2, Tangerang, Banten, Daihatsu Invitar a 40 equipos de medios a sentir la sensación de conducir directamente con el híbrido rocky e-smart. Uno de los más interesantes en esta prueba de manejo es la medición de la eficiencia combustible. El método de medición utilizado es ver los datos en tiempo real del vehículo MID (pantalla múltiple de información), que es un método comúnmente utilizado para medir el consumo de combustible al conducir diariamente.

Los medios llevan a cabo esta prueba de manejo con condiciones normales a través de las rutas de combinación comúnmente atravesadas por las comunidades urbanas. Varias rutas combinadas, como el terreno de la carretera cuesta arriba, los atascos suaves y de tráfico, las condiciones de bloqueo de pavimentación o la carretera de asfalto, y también pasar una intersección. Las condiciones de conducción se llevaron a cabo mientras seguían iluminando AC normalmente con varios pasajeros de 3 a 4 personas.

En pruebas Híbrido rocoso Esto, todos los participantes de los medios pueden lograr un consumo de combustible de más de 30 km/l, algunos incluso pueden obtener una eficiencia de combustible muy alta al alcanzar 47.8 km/l.

Esta eficiencia óptima no se puede separar de los factores tecnológicos de series reales híbridas de Daihatsu compatibles con 3 componentes principales:

Primero, Rocky Hybrid está completamente impulsado por un motor eléctrico que está conectado directamente con una transmisión especial de transmisión híbrida que puede producir una potencia máxima de 106 ps y un máximo de 170 nm de torque que responde y da una sensación de conducción como un automóvil eléctrico.

En segundo lugar, este motor eléctrico está alimentado por una batería híbrida de iones de litio de 177.6 voltios capaces de producir una potencia de 0.74 kWh, que es equivalente a un automóvil híbrido SUV medio.

Tercero, para cargar la batería híbrida, Rocky Hybrid utiliza un motor de gasolina WA-VEX 1.2L que es muy eficiente y ecológico.

Además de los factores del vehículo, cómo conducir también afecta la eficiencia del combustible. Uno de los participantes de los medios que alcanzó los 47.8 km/l proporcionó consejos para lograr la mejor eficiencia de manejo mientras conducía híbrido rocoso, a saber:

Primero, mantenga el vehículo a una velocidad constante entre 40-80 km/hora.

En segundo lugar, el uso de la transmisión del modo B al cruzar la carretera disminuye para que pueda convertir la energía del vehículo en energía eléctrica para cargar la batería.

Tercero, mantenga la distancia del conductor al frente. Además de estar más seguro cuando se conduce, esto también puede optimizar la carga de baterías híbridas cuando el vehículo está en una condición de deleleración.

Al ver los resultados de esta prueba de manejo, Rocky Hybrid es la opción correcta para los consumidores que desean vehículos híbridos asequibles, eficientes en combustible y ecológicos.