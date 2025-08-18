Broncos WR Troy Franklin llamó al ‘mayor ganador’ en la pretemporada







Tenemos que ver un pequeño vistazo de lo que Broncos de Denver receptor ancho Troy Franklin es capaz de tarde en su temporada de novato en 2024, especialmente en una derrota por los playoffs ante el Bills de búfalo.

Fue entonces cuando el mariscal de campo novato de Denver y el compañero de equipo universitario de Franklin, Bo nixHizo la historia de la franquicia como el primer mariscal de campo novato en comenzar un juego de playoffs para Denver. Solo 5 juegan más tarde, Nix’s Pase de touchdown de 43 yardas al compañero novato Franklin Hizo historia en la NFL.

Fue uno de los pocos aspectos destacados para los Broncos en una derrota en la explosión, pero parece haber sido bien transmitido para que Franklin se dirigiera a su segunda temporada de la NFL. Eso fue subrayado cuando tuvo 4 recepciones para 67 yardas y 2 touchdowns en una victoria de pretemporada de 27-7 sobre el Cardenales de Arizona el 16 de agosto, con todos esos números en la primera mitad.

Franklin jugó lo suficientemente bien como para Kristopher Kristopher de Bleacher Report Lo destacó como el «ganador más grande» para los Broncos después de su actuación eléctrica.

“Cuando los Broncos usaron una selección de cuarta ronda en el recién salido de Oregon, Troy Franklin, el año pasado, el año pasado, Muchos lo vieron como una selección astuta«, Escribió Knox el 17 de agosto.» Después de todo, Franklin se uniría a su compañero de equipo universitario Bo Nix en Denver. Pero Franklin tuvo una primera temporada tranquila: 26 atrapadas para 263 yardas y dos puntajes. Al entrar en el año 2, Franklin ha estado haciendo ruido en el campamento de entrenamiento, y contra los Redbirds el sábado por la noche, crió bastante el alboroto: cinco objetivos de la primera mitad, cuatro atrapadas, 67 yardas y un par de touchdowns «. Intensa batalla para convertirse en la opción Broncos WR2 Hay una loca batalla entre los receptores anchos de Young Broncos para ser la opción WR2 en 2025 detrás de Star Courtland Sutton, quien firmó una extensión de contrato de 4 años y $ 92 millones el 28 de julio. Receptores anchos de Franklin y Elellow Devaughn Vele, Marvin Mims y la selección de la tercera ronda de novato Pat Bryant Todos parecen estar en la mezcla. Ese grupo también tendrá que lidiar con un rol de ala cerrada renovada con 2 Time Pro Bowler Evan Engram Y, posiblemente, una estrella de la ruptura en el corredor novato y la selección de la segunda ronda de 2025 (No. 60 en general) RJ Harvey. ¿Quieres tus toques en 2025? Va a ser una pelea de perros de semana y semana. «Mims, Vele y Troy Franklin, quien anotó el solitario touchdown de Denver en la derrota de la tarjeta salvaje ante los Buffalo Bills, podrían imaginarse con razón teniendo ‘ascensiones’, como lo expresó Payton, en la ofensiva de los Broncos esta temporada». Nick Kosmider del atletismo escribió el 3 de junio. «Pero las matemáticas sugieren que los Broncos no pueden aumentar la producción de los tres objetivos mientras construyen más del juego aéreo alrededor de Engram, incorporando a Bryant y continúan alimentando a Sutton a un alto nivel. Entonces, ¿cómo se sacudirá la distribución?» Pesada carga de trabajo nada nuevo para Franklin Franklin, de 6 pies 2 y 176 libras, ha demostrado que puede manejar una gran carga de trabajo que se remonta a sus días universitarios. En 3 temporadas en Oregon, tuvo 160 recepciones para 2,483 yardas y un récord escolar 25 recibiendo touchdowns. En su último año con los Ducks atrapando pases de Nix en 2023, fue un All-American con 81 recepciones para 1,383 yardas y 14 touchdowns. 🚨 Prospective de primera ronda Troy Franklin, el mejor WR de Oregon, ha iluminado el marcador esta temporada publicando: – 1.383 yardas de recepción– 14 touchdowns– 17.1 yardas por recepción Con un IGA Score ™ de 97.9, el atletismo de Franklin y la habilidad que rompe el juego son evidentes. Su ampollas … pic.twitter.com/uqva78nyio – Reel Analytics (@raanalytics) 27 de febrero de 2024









Fuente