Broncos WR Pat Bryant se espera que se beneficie del comercio de los Santos

El Broncos de Denver Hizo negocios con el antiguo equipo del entrenador en jefe Sean Payton, el Santos de Nueva Orleansreceptor de comercio ancho Devaughn Vele para ellos para un paquete de selecciones. Cuando todo está dicho y hecho, la selección de tercera ronda del novato de los Broncos Pat Bryant podría emerge como el gran ganador.

Seleccionado con la selección general No. 74 del draft 2025, Bryant tiene Alabanza sin aliento de Payton.

Con Vele fuera del camino, puede estar listo para tener un mayor oportunidad de mostrar por qué.

«El comercio de #Broncos de Devaughn Vele señala una clara fe en Pat Bryant para contribuir este año, en mi opinión», «,», en mi opinión «, Luca Evan de la publicación de Denver publicó en X el 20 de agosto. «Sean Payton dijo que quería obtener toques de Bryant en el último juego de pretemporada. Lideró a los Broncos en yardas de recepción v. Arizona. Vele jugó principalmente en la tragamonedas el año pasado, Bryant puede jugar en la ranura».

«Había tantas cosas sobre su juego que me recordaban Mike Thomasy con respecto a Mike, quien se convirtió en una vaca santa. Nunca quieres presionar a un novato así; Solo estamos hablando de rasgos. Pero realmente explosivo fuera de la línea de scrimmage, muy competitivo, muy difícil «, Payton dijo a los periodistas en abril. “Su tamaño y sus manos son excepcionales.

«Obviamente, él es físico. Y así, pero la composición del jugador para mí, me recordó, olvida el número de jersey [both players wear/wore No. 13]Solo de muchos rasgos que tenía Mike, especialmente en la línea de scrimmage «.

El comercio de Vele aclara un camino para Bryant y prepara a los Broncos para el futuro o incluso una medida antes de la fecha límite de este año.

Broncos dibujan críticas favoritas para el comercio de Devaughn Vele

Vele cumple 28 años en diciembre, cuando Bryant cumplirá 23 años, ofreciendo un contexto potencial sobre por qué los Broncos decidieron hacer el intercambio.

También recibieron un valor tremendo.

«Obtener un cuarto para Vele habría estado loco», Iheart Radio Zach Segars publicado en X el 20 de agosto en reacción al acuerdo. “¡Obtener dos selecciones es más que fantástica!

«Es probable que Vele estuviera inactivo y potencialmente sería un avance de progreso para [Troy] Franklin ¡Y Bryant! Ahora los Broncos aclaran el camino para esos dos y recogen un dulce capital de draft «.

Notablemente, el Broncos visitará a los santos Para cerrar la pretemporada 2025.

Preguntó #Broncos OC Joe Lombardi lo importante que es Devaughn Vele en la ofensiva. «Tiene mucha versatilidad. Es grande, puede correr, un buen corredor de ruta. Y, por lo tanto, es un tipo que puedes conectar muchos lugares». pic.twitter.com/yt7urepwqc – Luca Evans (@bylucaevans) 20 de agosto de 2025

«Los #Broncos absolutamente vellieron a los santos en el acuerdo de Vele». Mile High Huddle’s Zack Kelberman publicó.

«Robo de carreteras».

Respondiendo a un fan que consideró el acuerdo igualmente favorable, Kelberman replicó con, «Reducir un cuarto (potencialmente un tercio bajo) y un séptimo para un ex lanzamiento de Dart de 28 años a quien los Broncos claramente relegaron al fondo de fondo? No sé, hombre.

«Es una victoria para Vele dada su nueva oportunidad. Pero en términos de los equipos involucrados, Denver se hizo como bandidos».

Los sentimientos de Kelberman son los pensamientos predominantes después del acuerdo.

Benjamin Allbright de Koa Colorado dijo Los Broncos «tienen» que tomar una oferta como lo recibieron cuando se trata de ellos, diciendo que recibieron un «recorrido de la apertura de los ojos».

Troy Franklin también se beneficiará del comercio de Broncos

Como señaló Segars, Franklin también está listo para beneficiarse del comercio de Vele a los santos. Mariscal de campo de los Franklin y los Broncos Bo nix Fueron compañeros de equipo en la universidad, y el recipiente de segundo año puso una línea 28-263-2 en la temporada.

Nix y Franklin se convirtieron en el primer dúo novato en anotar un touchdown en el enfrentamiento de la comodín de los Broncos contra el Bills de búfalo.

Sutton de Courtland sigue siendo el objetivo principal de Nix en el perímetro.

Sutton tendrá compañero Pro Bowler Evan Engram para llamar la atención de algunas de las defensas opuestas. All-Pro y Pro Bowl Return Man Marvin Mims es WR2 en el Gráfico de profundidad no oficial de Broncos.

Bryant y Franklin enfrentan un camino más claro después del comercio de los Broncos. Todavía deben probar que la fe aparente de la organización en ellos está justificada.