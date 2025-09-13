Broncos Te Evan Engram recibe buenas noticias antes de enfrentar a Colts

El Broncos de Denver tendrá ala cerrada Evan Engram en el campo en la semana 2 en el camino contra el Colts de Indianápolis Después de que se sacudió una tensión de la pantorrilla sufrida en la Semana 1 y practicó toda la semana en preparación para el domingo. También pudo ver un papel más importante en la Semana 2.

Cuánto Engram verá el campo sigue siendo un misterio, y no solo por la lesión tampoco.

El uso de Engram contra el Titanes de Tennessee desmentió su papel proyectado con los Broncos, pero el entrenador en jefe Sean Payton Cambios sugeridos tan pronto como la semana 2.

Sean Payton: los Broncos quieren ‘aprovechar’ el conjunto de habilidades de Evan Engram

Un dos veces Pro Bowler, Engram firmó un Contrato de dos años y $ 23 millones con los Broncos en la agencia libre esta temporada baja. Sus tres capturas y 21 yardas en 26 Snaps, por fútbol profesional de fútbolEstaba muy expectativo después de la forma en que Payton elogió lo que Engram podía aportar al delito.

Las recepciones 3.0 de Engram por juego serían una marca de carrera, y no salió de la victoria de la Semana 1 de los Broncos hasta el tercer trimestre.

Ciertamente hay espacio para el papel de Engram en la ofensiva de los Broncos para expandirse, y ese es el plan.

«Creo que siempre miramos todos nuestros toques» Payton dijo a los periodistas El 12 de septiembre, cuando se le preguntó sobre el uso de la Semana 1 de Engram. «Cuando pones jugadas, hay una primaria, como hay algunas maneras en que puedes darle un toque, o crees que puedes. Y así, no puedo ir a la parte superior de mi propina, pero quiero decir, él será uno de esos enfrentamientos que queremos aprovechar».

Engram habló después de la victoria de los Broncos en la Semana 1, señalando cómo la ofensiva busca proteger el balón y anotar más puntos, entre otras cosas, a partir de la Semana 2.

El historial de lesiones de Engram sigue siendo una preocupación, a pesar de que pudo eliminar este reciente problema rápidamente y evitar el tiempo de falta. Jugó en nueve juegos en 2024 y ha registrado pizarras de temporada regular tres veces en nueve temporadas.

Evan Engram ayuda a Bo Nix

Engram promocionó las formas en que esperaba Engram para ayudar a los Broncos y, específicamente, al mariscal de campo Bo nixcreando y explotando desajustes en el «triángulo interior» del campo. Incluso hubo vislumbres en la semana 1.

«El triángulo interior de su juego aéreo, el ala cerrada, el corredor, el tercer receptor, cuando ves muchos de estos aspecto de caparazón, esas posiciones tienen que prosperar». Payton dijo a los periodistas en marzo. «Creo que, hombre, es difícil jugar esa posición si no puedes atacar el triángulo interior de algunos de los looks que nos estamos viendo a la defensiva. Esto, creo, ayuda a Bo».

Nix fue parte del reclutamiento de los Broncos de Engram, y el ala cerrada ha Expresó su confianza en el mariscal de campo de segundo año.

Evan Engram adoptando el papel de ‘Joker’, expectativas

Ha habido dudas sobre EngramLa capacidad de estar a la altura del Expectativas de factor X. Él tiene abrazó ser el «Joker» de los Broncos desde firmar.

Engram incluso explicó su uso anterior, potencialmente aliviando algunas preocupaciones.

«En JacksonvilleEra una especie de maestro del juego debajo, que es grande para las ofensas. Es grande para los jóvenes quarterbacks. Es grande para mantenerse por delante de las cadenas. Y me encanta ese papel en la ofensiva, y voy a seguir … sea genial en eso y ser genial en lo que sea que me pidan que haga «, dijo Engram a ex-Broncos WR Bennie Fowler en el «Podcast DNVR Broncos«En abril.

«La presencia vertical que [Payton] mencionado y traído a la mesa y la visión que tenía para eso también fue realmente grande para mí. Porque tengo esa parte de mi juego y estoy un poco listo para ser desatado en ese aspecto. Y solo la visión que tiene para eso es ese papel ‘Joker’ «.

Semana 2 contra los Colts, a quienes Engram lo sabe bien Después de tres temporadas en Jacksonville, es la próxima oportunidad para demostrar que él y los Broncos tomaron la decisión correcta esta temporada baja.