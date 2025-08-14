Broncos Sean Payton ofrece una gran noticia sobre All-Pro después de su miedo

El Broncos de Denver Tuve un susto el jueves cuando el tackle izquierdo All-Pro, Garrett BollesLa práctica dejó la práctica después de que un problema de asma lo obligó a irse.

La situación médica nunca se volvió terrible, grave, pero según el periodista, Will Peterson había una ambulancia involucrada en la escena.

Vio a Garett Bolles luchando en la banca con un par de entrenadores. Parecía ser incómodo y con un dolor significativo. Desde entonces se ha metido en una ambulancia, pero todavía está en la instalación. – Will Petersen (@petersenwill) 14 de agosto de 2025

Bolles luego salió de la ambulancia después de media hora, según Peterson, junto con el personal médico de Broncos.

Bolles está fuera de la ambulancia después de unos 30 minutos. Caminó hacia la instalación por su cuenta, acompañada de entrenadores de Broncos. Definitivamente una actualización positiva en general. Veremos lo que dice Sean Payton al respecto. – Will Petersen (@petersenwill) 14 de agosto de 2025

Sin embargo, todavía no estaba claro cuál era el pronóstico para los 33 años, que se ha mantenido muy duradero durante casi toda su carrera, fuera de los 12 juegos faltantes con una pierna rota en 2022.

Garrett Bolles ‘estará bien’ después del problema de respiración del jueves

En su conferencia de prensa posterior a la práctica con los medios de comunicación, Payton insistió en que Bolles estará bien después de la conclusión del incidente.

Buenas noticias: Garett Bolles está «va a estar bien» por Sean Payton. Tenía «un poco de asma, respiración» – Zac Stevens (@zacstevensdnvr) 14 de agosto de 2025

«Entonces, él estará bien» Payton dijo a los periodistas El jueves por la tarde, «tenía algo de asma, algo de respiración, así que lo sacamos, estará bien».

Si bien es alivio saber que Bolles estará bien después de sufrir lo que podría haber sido un incidente severo, los fanáticos de los Broncos estarán muy contentos de que su LT Star no se pierda el tiempo. Particularmente en una posición en la que no pueden permitirse ser un hombre corto.

Ex gigante de Nueva York, Matt Peartfue el siguiente hombre, y aunque tuvo su mejor temporada hasta 2024 con Denver, administrando un 67.4 Grado de Pro Football FocusTodavía no es realmente un tackle ofensivo de calibre inicial.

¿Cuál es el estado de la línea ofensiva de Denver que se dirige a 2025?

Una vez considerado un busto después de ser tomado con la 20ª selección general en 2017, y no cumplir con las expectativas en el transcurso de sus primeros tres años en la NFL, Bolles tuvo un año profesional en 2020, justo cuando su contrato expiró.

Esto resultó en que obtuviera una extensión de cuatro años y $ 68 millones con los Broncos; Y los años fuertes posteriores durante la última media década significó que el equipo decidió volver a aumentar su acuerdo en diciembre del año pasado con la suma de otros cuatro años por $ 82 millones.

Incluso fuera de Bolles, Denver debería tener una de las mejores líneas ofensivas en la liga que entran en la próxima temporada. Denver admitió los cuartos capturas más grandes en 2024, con solo 24, a pesar de jugar con un QB de novato en Bo nix.

Guardia, Quinn meinerz fue un primer equipo All-Pro el año pasado, mientras que los linieros Luke Wattenberg, Ben poderes y Mike McGlinchey Todos hicieron algunos de los mejores trabajos de sus respectivas carreras la temporada pasada.

Si todos pueden mantenerse saludables, Denver podría tener una de las líneas O más fuertes en todo el fútbol.