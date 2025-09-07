Broncos RB RJ Harvey se vuelve honesto sobre la valiosa lección

El Broncos de Denver hecho RJ Harvey La selección general No. 60 y el quinto corredor tomado en el draft de 2025. Harvey llamó la atención a la llegada, pero también vio a los Broncos agregar un veterano a un grupo ya cultivado, todo mientras aprendía una valiosa lección.

Harvey, quien se convirtió de mariscal de campo a RB en la universidad, aporta una presencia de doble amenaza al campo de los Broncos que entrenador en jefe Sean Payton se ha entusiasmado.

Sin embargo, ponerlo todo es más fácil decirlo que hacerlo.

Broncos RB RJ Harvey se vuelve honesto sobre el ‘enfoque principal’

Según Harvey, quien cumplió 24 años en febrero y tiene cambió de su camiseta Del número 37 al número 12, «tienes que saber qué hacer» en un «negocio basado en la producción» como lo es la NFL.

«Tienes que poner en el trabajo, estudiar, y realmente conoces tus cosas», Harvey dijo a Denver Sports Andrew Mason el 5 de septiembre. «Hay mucho tiempo en la universidad. Tienes clases y tareas escolares que hacer mientras estás en la universidad. Pero tienes mucho tiempo libre después de la práctica y después de las reuniones [in the NFL]. Durante mi tiempo libre en este momento, mi enfoque principal es solo estudiar, tratando de hacer todas las jugadas bien, así que cuando salgo los domingos, estoy listo para ir, y mientras estoy en el campo, no tengo que pensar dónde estoy cometiendo errores «.

Harvey luchó con eficiencia durante la pretemporada, corriendo para 47 yardas y 1 touchdown en 13 acarreos, o 3.6 yardas por intento, comenzando los tres concursos de los Broncos. Esos números, especialmente contra defensas no específicas de gameplan, son decepcionantes.

Sin embargo, esos juegos no contaron, y proporcionaron a Harvey una experiencia invaluable de todos modos, ya que se prepara para su debut en la temporada regular contra el Titanes de Tennessee.

Esa experiencia debería ayudar a Harvey y a su nuevo compañero de backfield de los Broncos.

RJ Harvey enfrenta un fuerte desafío de JK Dobbins

JK Dobbins Firmado con los Broncos en junio, tarde en la agencia libre en la temporada baja. Entra en la temporada por delante de Harvey en el Gráfico de profundidad de BroncosPero se espera que dividan las tareas.

«JK Dobbins, el corredor veterano que no tenía una sola acarreo en la pretemporada, se escapó de la defensa durante una jugada con una explosión que hizo que los entrenadores levanten las cejas». Nick Kosmider de The Athletic escribió el 3 de septiembre.

«El debut del domingo de Dobbins formará parte de una doble dosis de intriga en el campo de Backfield de Denver. Es probable que comparta la carga de trabajo con RJ Harvey, y ambos corredores se están metiendo en un esquema de carrera que se ha modificado esta temporada baja para enfatizar más conceptos de zona externos. Payton, por supuesto, continuará mezclando en los esquemas de Zona y Gaps».

Notablemente, Dobbins llamado Harvey un «jugador especial». Será difícil mantenerse fuera del campo.

«Ha habido suficiente cambio significativo en el juego de carrera, el esquema y el personal por igual para convertirlo en una de las preguntas más importantes a medida que los Broncos ingresan al primer partido del domingo», escribió Kosmider.

Cómo Payton se mezcla en copias de seguridad de Broncos Tyler Badie y Jaleel McLaughlin Agrega otra arruga a un ataque terrestre intrigante que aún funcionará detrás de una de las mejores líneas ofensivas de la NFL.

Harvey debe maximizar los toques que recibe en la ofensiva de los Broncos.