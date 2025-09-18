Broncos que se ocupan de una ‘nueva’ preocupación sobre Evan Engram

La semana 3 ha tenido un comienzo siniestro para el Broncos de Denver Antes de su inclinación contra el rival de la AFC West Chargers de Los Ángeles. Más específicamente, el problema es con el ala cerrada de los Broncos Evan Engramquien se perdió la práctica el miércoles con una «nueva» lesión, Según el informe del equipo.

Engram, una ex selección de primera ronda del Gigantes de Nueva York y veterano de tres años del Jaguars de Jacksonvillefirmado un Contrato de dos años y $ 23 millones con los Broncos en la agencia libre.

Sin embargo, su mandato ha tenido un comienzo desafortunado que solo se ha vuelto más siniestro.

Broncos HC Sean Payton cierra la pregunta de Evan Engram con 1 palabra

La ausencia de Engram de la sesión de práctica del miércoles inmediatamente llamó la atención del ritmo de los Broncos, con DNVR Sports ‘Zac Stevens notando El ala cerrada estaba lidiando con un «nuevo» problema de espalda.

Entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton Invitó más especulación, declinando hacer comentarios sobre el estado de dos veces Pro Bowler.

«No, no» Payton dijo El miércoles, cuando se le preguntó si podía «decir algo sobre Engram».

Esto se produce solo cinco días después de que Payton habló sobre que Engram era un factor más grande que salió de la Semana 1. Engram tuvo 1 recepción para 12 yardas en dos objetivos en la Semana 2, un paso abajo de su línea 3-21-0 en cuatro looks en el primer partido.

Engram ha tenido un comienzo tranquilo de su mandato de los Broncos, registrando 4 recepciones para 33 yardas en dos juegos esta temporada. Además, las lesiones en la espalda pueden ser difíciles de navegar.

Sin embargo, ser una nueva preocupación en una larga lista de lesiones para Engram no es el único problema.

Sean Payton llamó a Evan Engram

El uso de Engram de Payton durante las primeras dos semanas también ha elevado las cejas, con la estrella de los Broncos que debe registrar una acción rápida del 38%, por referencia profesional de fútbolque sería una carrera baja. No ha comenzado ninguno de los concursos.

Engram fue uno de los principales Broncos en el uso de ranuras y las rutas se ejecutan en la Semana 2 contra el Colts de Indianápolis. El stock de Engram está inactivo, Según el Luca Evans del Denver Post.

Su colega, Sean Keeler, llamó a Engram «difícil de encontrar».

«Contexto: titulares Adam Trautman y Lucas Curl han jugado en el 60% y el 23% de esas instantáneas, respectivamente «, Keeler escribió El 16 de septiembre, señalando que el uso del recién llegado fue una ‘broma’ sobre los fanáticos de los Broncos. «Más contexto: Engram nunca ha jugado en menos del 67% de las fotos de su equipo durante cualquier temporada regular.

«Si Engram está demasiado hundido para ser ese ala cerrada en este momento, no debería estar jugando. No hay vergüenza en apagarlo hasta que tenga razón. Especialmente si Payton preferiría apoyarse en los muchachos del año pasado, independientemente de sus techos».

Engram fue uno de un trío de jugadores con extensas historias de lesiones que los Broncos firmaron esta temporada baja, con Payton elogiando su historial y su personal para defender los movimientos.

Dos de esos tres jugadores ya se han perdido los juegos.

Situación de Dre Greenlaw ‘Nebulosa’

Además de Engram, los Broncos firmaron al ex San Francisco 49ers estrellas Dre Greenlaw en el apoyador y seguridad Hablar de la caza. Greenlaw perdió la práctica del miércoles y no ha practicado desde agosto debido a una lesión en cuádruple.

Se perdió la mayor parte del programa de temporada baja y el campamento de entrenamiento de los Broncos con un problema diferente.

Greenlaw practicó toda la semana antes y se adaptó al final de pretemporada de los Broncos, pero no jugó.

«Sentimos que estaba en nuestro horario», dijo Payton cuando se les preguntó si los Broncos se abstuvieron de poner a Greenlaw en la reserva lesionada porque esperaban que volviera antes. «Pasamos tiempo en eso, porque es un poco nebuloso en relación con la lesión, y eso es todo lo que diré».

Greenlaw entintó un Tres años y $ 31.5 millones En la agencia libre esta temporada baja.

Incluso si los Broncos esperan que tanto Engram como Greenlaw regresen más temprano que tarde, aún no han llegado a nada cerca de lo que se esperaba de ninguno de los jugadores que ingresan a la temporada.