Broncos QB Bo Nix obtiene ‘buenas noticias’ por delante del juego de Titans

El Broncos de Denver hablado Bo nix Poco después de su llegada como la selección general número 12 del draft de 2024, y eso solo ha continuado después de varias adiciones clave a la lista esta temporada baja. Pero son los dos productos básicos del grupo los que sirven como el telón de fondo más alentador para NIX.

Brad Gagnon de Bleacher Report enumeró la «perspectiva de una caída de segundo año» como el «mayor problema» que los Broncos pueden enfrentar en 2025, citando Houston Texans estrella CJ Stroud Como ejemplo.

Sin embargo, hay «buenas noticias» en el pronóstico de Gagnon para Nix.

Broncos QB Bo Nix obtiene ‘buenas noticias’ Outlook

Nix lanzó para 3,775 yardas, 29 touchdowns y 12 intercepciones durante la temporada regular 2024, lo que llevó a los Broncos a una temporada de 10 victorias y un puesto en los playoffs.

Repitiendo eso rendimiento de los posibles pro bowl podría resultar bastante desafiante después de eso.

“El jugador de 25 años entró en la liga madura y fue fantástico en el tramo como novato, pero los coordinadores defensivos en toda la liga estarán más preparados para él en el año 2.

«Eso comienza con el Titanesquien podría no plantear un desafío masivo en general en la semana 1, pero posee un frente defensivo talentoso dirigido por Jeffery Simmons y Sudor de t’vondre» Gagnon escribió el 5 de septiembre. «La buena noticia es que los Broncos tienen una fuerte línea ofensiva y defensa. El cuerpo receptor no está apilado para Nix, pero hay suficiente talento para sobrevivir. Tiene una mejor oportunidad de evitar esa depresión que Stroud en Houston».

Denver firmó el dos veces en el ala cerrada de Pro Bowl Evan Engram en agencia libre, agregando el ala cerrada híbrida a un cuerpo de receptor abierto dirigido por 2019 Pro Bowler Sutton de Courtland.

Los Broncos tienen una serie de opciones talentosas, pero jóvenes y no probadas, también.

Sin embargo, la clave para Nix y los Broncos podrían ser entrenador en jefe Sean PaytonEl compromiso con el juego de carrera. También dependerá de JK Dobbins y RJ HarveyLa capacidad de entregar cuando se le solicita.

Bo nix emulando a CJ Stroud High Praise

Nix incluso dibujando la comparación con Stroud, quien fue un jugador de bolos profesional y ganó el Novato ofensivo del año en 2023, habla de lo impresionante que fue el QB de los Broncos en su primera temporada y las expectativas a las que llevó.

La segunda temporada de Stroud fue notablemente peor de varias maneras significativas, incluida una tasa de touchdown disminuida, una tasa de intercepción aumentada y 52 capturas en su carrera.

Los sacos fueron el segundo más en la NFL detrás Bears de Chicago QB Caleb Williams.

La línea final de Stroud de 3,727 yardas aéreas, 20 touchdowns y 12 intercepciones es inquietantemente similar a las estadísticas de novato de Nix, por lo que una caída podría ser aún más perjudicial para los Broncos que los tejanos que soportaron en 2024, y Nix está tan marcado como cualquiera.

Bo Nix odia perder … más de lo que le encanta ganar. Y sobre todo, quiere ganar para su equipo. «Odio a perder. Odio decepcionar al equipo. Odio decepcionar el edificio … tal vez es un miedo al fracaso, pero es más solo un miedo a decepcionar a la gente a tu alrededor. pic.twitter.com/8kh30lex7l – Romi Bean (@Romi_Bean) 3 de septiembre de 2025

Sin embargo, los Texans también ganaron un juego más la temporada pasada que con Stoud como novato, lo que demuestra que si bien las estadísticas proporcionan cierta idea, solo son útiles en el contexto adecuado.

Alentadoramente para los Broncos, Nix completó un porcentaje más alto de sus pases como novato que Stroud en cualquiera de sus dos temporadas en la NFL. Nix también es mayor de lo que Stroud estaba saliendo de la universidad, especialmente sosteniendo el título del pasador con la mayor cantidad de aperturas.