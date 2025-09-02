Broncos QB Bo Nix ‘La mejor mentalidad de QB’ en video nuevo

Broncos de Denver jugador de ataque Bo nix Tiene una de las mejores configuraciones que cualquier mariscal de campo de la NFL, y mucho menos uno que ingrese a su segunda temporada, podría solicitar. Y, sin embargo, Nix se ha comprometido a esforzarse que sea aún más alentador para los Broncos.

Nix reescribió los libros de discos de los Broncos como novato. Las mejoras en ambos lados de la pelota son bien para su éxito en el año 2.

Sin embargo, Nix sabe que debe continuar trabajando para aprovechar al máximo su situación.

Bo Nix se centró en ‘ser el mejor QB’ que pueda

«Para tener éxito, tienes que ir a hacer las pequeñas cosas bien», Dijo Nix en un nuevo anuncio para Mizzen y Main compartido en X el 1 de septiembre. «Encontrar formas de mejorar, ser la mejor versión de nosotros mismos, siendo el mejor mariscal de campo que pueda ser».

Nix tiene Hice varios lugares Para Mizzen y Main, volviendo a antes del draft.

Nix también ha generado excelentes críticas por lo que hizo la temporada pasada como novato y su trabajo para mejorar en su segunda temporada con los Broncos.

«El éxito fuera del campo se trata de cómo tratas a otras personas», dijo Nix en el anuncio. «Ser una gran persona, hacer que otras personas se sientan importantes, hacer que otras personas sientan que tienen mucho propósito en este mundo. En esta vida, te enfocas tanto en ti mismo y te pierdes lo que es más importante, y esas son las personas que te rodean. Entonces, quiero tener un impacto en los demás e influir en ellos de la manera correcta».

Legendario QBS Drew Brees, Peyton Manning Alabado de Broncos ‘Bo Nix

Entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton Durante mucho tiempo ha creído en Nix. Tanto es así que le dijo Drew Brees sobre planes para redactar a Nix. Era similar a como lo hizo con brees cuando Patrick Mahomes estuvo en el draft de 2017. Entonces, Brees y Payton estaban con el Santos de Nueva Orleans.

NIX, en particular, provocó comparaciones con Brees durante el proceso previo al draft 2024.

«Cuando Sean Payton me dijo: ‘Oye, realmente quería a Bo Nix al lado o por encima de todos estos otros tipos, creo que eso. Y resultó que Bo cayó a ser el sexto quarterback tomado, a pesar de que ese era la 12ª selección, que es una selección muy, muy alta. Y Sean Payton, sentado allí,’ bien, puedo argumentar que fue el mejor de la bunch ‘», Brees, Brees, rich Eisen On «»El rico espectáculo de Eisen«El 27 de agosto.» La conclusión es, creo que Sean Payton consiguió a su chico, y creo que vamos a ver que se desarrolla «.

Icono de Broncos Peyton Manning elogió a Nix por estar hecho de «las cosas correctas». También expresó alegría que la selección general 2024 No. 12 haya resuelto el dilema QB de la franquicia.

Los Broncos usaron 12 mariscales de campo titulares diferentes entre Manning y Nix.

«Bo está hecho de las cosas correctas. Es un poco mayor, se lleva de la manera correcta. Y todo debería ayudar a medida que avanza en su carrera», dijo Manning, Según el Troy Renck de Denver Post el 1 de septiembre. «Estoy feliz de que Bo sea el titular establecido. Durante varios años, tuvieron competencias de mariscal de campo. Eso es difícil para los receptores, los entrenadores, el jugador de juego y el mariscal de campo. Ahora, tienen a su tipo».