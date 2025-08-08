Broncos QB Bo Nix envía un mensaje fuerte después del reclamo de HC Bold

Broncos de Denver entrenador en jefe Sean Payton dijo que cree que el mariscal de campo de segundo año Bo nix puede ser uno de los «cuatro o cinco mejores» en su posición. Nix, aunque apreciativo, ponga esos comentarios en una perspectiva adecuada.

Nix estableció numerosos discos de franquicias de novato, ayudó a llevar al equipo a victorias en dos dígitos y rompió una sequía de playoffs como novato.

Sin embargo, para lograr las alturas que Payton le ha presentado, Nix sabe que hay más trabajo por hacer.

«Primero, es bueno tener un entrenador que crea en ti. Pero también es, si él cree que, sé que tengo mucho trabajo por hacer para llegar allí. No quiero dejar que esa palabra no voide. Quiero dar mi mejor oportunidad para salir y hacer eso. No solo, obviamente, para él, para nuestro equipo, para esta organización. Pero para mí. para ver los frutos de nuestro trabajo » Nix dijo a los periodistas el 7 de agosto.

«Creo que ese es, obviamente, nuestro objetivo. Y hablamos de Super Bowls, hablando de la cultura ganadora. Eso ayuda mucho a ser lo mejor que puedo ser».

¿Cómo es dirigir el delito de Sean Payton? Bo nix me llevó y @Dmrussini Dentro de su mente, y explicó cómo se ha convertido en su papel en el año 2. Detalles absolutamente fascinantes sobre todo su proceso previo al SNAP en la posición más importante en los deportes. pic.twitter.com/lwzu27g79e – Chase Daniel (@Chasedaniel) 7 de agosto de 2025

«Será uno de los cuatro o cinco quarterbacks principales en la liga en los próximos dos años», Payton le dijo a Charles Robinson de Yahoo Sports En los comentarios publicados el 3 de agosto. «Eso es lo que estamos viendo en este momento. No toma sacos. Tiene una fuerza de brazo excepcional.

«Puede tirar ángulos de cuerpo divertidos».

Payton reiteró esos sentimientos en Comentarios a Albert Breer de Sports Illustratedpronosticando el supertardom para Nix y un lugar entre los mejores QB «dentro de los próximos dos años».

Bo Nix Echos Sean Payton sobre el objetivo de Broncos para 2025

Nix y Payton han estado durante mucho tiempo en la misma página, y eso incluye sus altos objetivos para los Broncos en 2025.

Payton le dijo a Robinson que cree que este equipo de Bronos puede ganar un Super Bowl, y se hizo eco de esos sentimientos después de la práctica el 4 de agosto, señalando a Nix entre las innumerables razones para una proyección tan elevada.

Sean Payton dice que la propiedad es una de las razones clave por las que cree que este equipo de los Broncos puede ganar un Super Bowl: «Hay 20 que cada año tienen esperanzas y sueños y son disfuncionales en la parte superior» 👀 pic.twitter.com/sbbfhpblkc – DNVR Broncos (@dnvr_broncos) 4 de agosto de 2025

Nix está de acuerdo con el techo que tiene este equipo de Broncos.

«Todos deberíamos querer ir a ganar un Super Bowl. Si no estamos tratando de ganar un Super Bowl, ¿por qué estamos aquí? Si no estás tratando de ser el mejor de los mejores en tu área en particular», dijo Nix. «Creo que es por eso que sales y juegas. Vas a jugar el juego para ser el mejor, vencer a lo mejor, y me siento bien con nuestro equipo. Pero eso no solo es lanzado. No es fácil de hacer, obviamente, y tenemos mucho trabajo para ir a buscar ese objetivo».

Nix, Payton y los Broncos abrirán la temporada regular 2025 y comenzarán su empuje del Super Bowl en casa contra el Titanes de Tennessee.

49er HC Kyle Shanahan se vuelve honesto sobre Bo Nix

Los Broncos mantuvieron la práctica conjunta con el San Francisco 49ers el jueves antes de su inclinación de apertura de pretemporada. Entrenador en jefe de los 49ers Kyle Shanahan Dio una revisión brillante de Nix, señalando el interés de su equipo en la selección general No. 12 del draft de 2024.

«Soy un gran admirador de él. Nos encantó que saliera de la universidad y pensé que lo que hizo el año pasado fue increíble», Shanahan dijo a los periodistas el 7 de agosto. «Cada vez que obtienes un quarterback con un brazo grande, que era muy móvil, hecho de las cosas correctas, extremadamente difíciles, obtuvieron uno realmente bueno».

Los 49ers, que tienen su quarterback en el ex «Sr. Irrelevant«Y el profesional de cuarto año Brock Purdyreceptor ancho seleccionado Ricky Pearsall con la selección general No. 31 en el draft de 2024.

Nix y los Broncos pueden mostrar a Shanahan lo que los 49ers se perdieron el 9 de agosto.