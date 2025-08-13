Broncos QB Bo Nix envía un mensaje después de un resultado decepcionante

Bo nix y el Broncos de Denver Obtuve una victoria de 30-9 sobre el San Francisco 49ers En la semana 1 de la pretemporada, pero su regreso al campo de la práctica el martes siguiente no fue tan bueno, y el pasador de segundo año hizo saber que «comienza» con él.

Nix habló con franqueza durante su aparición en «Up & Adams» junto con un receptor abierto Sutton de Courtland.

Sus comentarios no sorprendieron en absoluto a Sutton.

«Me gusta la narración de que teníamos una buena práctica, pero hoy no estaba demasiado emocionado con ella», Nix le dijo Sutton, quien fue su opción número 1 la temporada pasada, y Adams el 12 de agosto. «Sentí que, comenzando de mí, la energía podría haber sido mejor hoy. Pero solo tengo que hacer mi trabajo mejor. Y hasta que sea perfecto, no se ha hecho lo suficientemente bien.

«Tenemos un buen equipo de fútbol. Pero no queremos que solo se hablaremos. Vamos a escuchar eso lo suficiente. Queremos salir y ser un buen equipo de fútbol. Entonces, no sucede por accidente».

Sutton dijo que los comentarios de Nix se «hablaron como un verdadero mariscal de campo titular» en varias ocasiones durante la entrevista conjunta del dúo de Broncos.

Nix estaba legítimamente disgustado con su actuación en la práctica de los Broncos del martes.

Bo Nix elogió por asumir la responsabilidad después de la práctica de los Broncos

Tenía 6 de 11 para 31 yardas en su acción limitada el domingo. Él siguió eso con un día de 2 intereses en su regreso al campo de práctica. Es una victoria para una defensa de los Broncos, pero la capacidad de Nix para mantener el fútbol fuera de peligro es típicamente una fuerza.

Nix elogió por tomar la delantera en los Broncos que necesitan practicar mejor.

«Me encanta la responsabilidad de Bo» DNVR Broncos ‘Zac Stevens publicado en X el 12 de agosto en reacción al clip de los comentarios de Nix.

«Se habló de que Bo Nix no tenía los mejores días en la práctica hoy …», » Sleeper Broncos publicados en X el 12 de agosto. “Bo habló un poco aquí y se dio cuenta de cómo iban las cosas [saluting emoji].

«QB1 = Verdadero líder [100 emoji]. «

Un fuerte final a la semana en la práctica y mostrando en muchas repeticiones que recibe contra el Cardenales de Arizona En la semana 2 de la pretemporada podría recorrer un largo camino para Nix y los Broncos.

La conexión de Bo Nix con Courtland Sutton se eclipsa

Jugador defensivo del año reinante y estrella de los Broncos Pat Surtain II y compañero de esquinero Ja’quan McMillian Ambos eligieron a Nix, el último de los cuales terminó la sesión el martes.

Sin embargo, Nix elogió para completar a Sutton antes que parecía establecer la pauta.

«Bo Nix de alguna manera conectado con Courtland Sutton para una ganancia de 15 yardas con Pat Surtain II en algo de cobertura en 7on7». Stevens publicado en X el 12 de agosto. «No tengo idea de cómo pasó».

Desafortunadamente para la ofensiva de Nix y los Broncos, ese impulso no continuó. Stevens lo calificó como una «práctica difícil» para Nix, quien fue presionado a menudo por una defensa «robusta».

Nix hizo «tres buenas terminaciones» en el período final, pero «entonces Bo lanzó un int» a McMillian.

El miércoles, que volverá a las almohadillas completas, ofrece otra oportunidad para que Nix y la ofensiva inicial de los Broncos vuelvan a encaminar a medida que trabajan en forma para la apertura de la temporada regular contra el Titanes de Tennessee.