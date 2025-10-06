Broncos para firmar al ex receptor abierto de los Packers después de ganar a Eagles

Samori Toure Toure fue reclutado en la séptima ronda en 2022 por el Empacadores Pero nunca se convirtió en una gran parte de los planes del equipo, registrando solo 13 atrapadas en dos temporadas.

Ahora, buscará comenzar de nuevo una vez más.

Toure, de 27 años, fue firmado el domingo para el equipo de práctica de los Broncos – Su tercer equipo diferente en tres temporadas.

Se une a un grupo de receptores profundos en Denver, dirigido por Sutton de Courtland y Troy Franklin.

Toure estaba entre los recortes finales de los Bears

Toure fue simplemente un jugador en Green Bay, atrapando 13 pases para 160 yardas y un touchdown en 22 juegos (dos aperturas). El antiguo producto de Nebraska se cortó en agosto de 2024, pero se quedó en el norte de la NFC, se aferró rápidamente al Osos Escuadrón de práctica.

El Ositos firmó a Toure a un contrato de reserva/futuro pasado enero. Se quedó con Chicago durante el verano y contribuyó en la pretemporada, atrapando cinco de sus siete objetivos para 72 yardas. Aún así, decidiendo que no estaba en sus planes futuros, el Ositos lo renunció el 24 de agosto como parte de sus cortes finales.

Toure ha trabajado para varios equipos desde entonces, incluido el Gigantes, que buscan actualizar su profundidad en el receptor después de una lesión que termina la temporada en Pro Bowler Malik Nabers.

Toure se une a la sala de recepción de la gente en Denver

La escritura estaba aparentemente en la pared para Toure después del Ositos dedicó un factor capital importante al receptor, seleccionando Missouri Luther Burden III en la segunda ronda (39 en general) para unirse a un grupo que ya incluía Djome Moeure es y Roma Odunze. Olamide zaccheaus, Devin Duvernay y novato no reclutado Jahdae Walker completan la profundidad.

El entrenador en jefe Ben Johnson, que familiarizó con Toure desde su tiempo con el rival de la división LeonesObviamente no vio el ajuste y decidió pasar del Toure de 6 pies 1 y 196 libras justo antes del comienzo de la semana 1.

Ahora, se encuentra en Denver después de hacer ejercicio para el equipo el mes pasado, con la esperanza de demostrar su valía en medio de una fuerte competencia en el receptor. El Broncosquien el domingo entregó al campeón defensor del Super Bowl Águilas su Primera pérdida de la temporadaya tengo tres receptores en el equipo de práctica en Michael Bandy, En Perry y Thomas Thayer.

El Broncos tenía espacio para Toure tras apoyador Revolcar a la camarilla fue promovido a la lista activa de 53 hombres el sábado.

No está claro qué tipo de papel, si es que hay alguno, tendrá Toure como el 3-2 Broncos Dirígete a Londres para enfrentar el Chorros En la semana 6. Denver está programado para practicar el miércoles.