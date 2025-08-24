Broncos Obtenga buenas noticias sobre DL John Franklin-Myers

El Broncos de Denver Todavía tengo que comprometerse con la adquisición comercial inicial de un liniero defensivo y 2024 fuera de temporada John Franklin-Myers En las conversaciones de extensión del contrato, pero eso no impedirá que el veterano haga su trabajo.

Los Broncos se han dirigido a varios jugadores clave, como Pro Bowlers Sutton de Courtland y Pat Surtain II. Pero, a la luz del liniero defensivo Zach AllenEl acuerdo y el apoyador externo Nik BonittoLa necesidad de uno, Franklin-Myers podría estar en camino de ser el hombre extraño.

Sin embargo, Franklin-Myers no lo deja disuadirlo, lo cual es una buena noticia para los Broncos.

Dijo que entiende el negocio de la NFL, que depende de la oficina principal de los Broncos, y que todo lo que puede hacer es «salir y poner mi mejor pie hacia adelante todos los días».

«Estoy aquí para jugar al fútbol, ​​ya sea que me paguen o no», dijo Franklin-Myers, Según Chris Tomasson de la Gaceta de Denver el 23 de agosto. «Si no, seré un agente libre esta temporada baja y mi tiempo va a llegar».

¡Una pérdida de equipos es el tesoro de otro, los Rams y los Jets lo vieron! ¡La mejor manera de aprender es de otros errores, de cualquier manera, aunque mi tiempo viene independientemente! #Godwins https://t.co/9uea0tmkpn -John Franklin-Myers (@J_FranklinMyers) 15 de julio de 2025

«‘Decepcionado’ es una palabra fuerte», dijo Franklin-Myers en respuesta a una pregunta directa. «Todos solo queremos sentirnos buscados. Y creo que cuando es hora de jugar al fútbol, ​​obviamente el dinero y las cosas están a un lado. Estoy bajo contrato, por lo que el fútbol es fútbol. Pero obviamente todos queremos lo que valemos. Hasta entonces, voy a jugar al fútbol. Es lo que es».

Los Broncos adquirieron Franklin-Myers en un intercambio con el Jets de Nueva York Durante el draft de 2024.

Franklin-Myers estableció un máximo de su carrera con 40 tacleadas en total, 8 paradas para pérdidas y 7.0 capturas, ayudando a los Broncos a establecer un récord de franquicia y liderar la liga con 63 capturas durante la temporada regular. Está en el último año de un Contrato de dos años y $ 15 millones con $ 36.8 millones en ganancias profesionales.

Se ha especulado que los Broncos podrían, y quizás deberíaBusque intercambiar Franklin-Myers en medio de su perspectiva financiera actual y su composición de la lista.

John Franklin-Myers se vuelve honesto sobre Broncos All-Pro

Allen’s Pacto de cuatro años y $ 102 millones es el más notable con respecto a Franklin-Myers, y los Broncos también dan tackle nariz DJ Jones A Tres años y $ 39 millones. Una vez más, sin embargo, Franklin-Myers no alberga mal voluntad hacia Allen.

Franklin-Myers llamó a Allen «My Dog», que él era «todo para», y el veterano los hace «mejores».

«Estás hablando de alguien que aparece todos los días. Obtuvo el dinero», dijo Franklin-Myers. «Zach merece cada dólar de ello».

Franklin-Myers ha sido el más abierto de los jugadores de los Broncos sobre querer un nuevo acuerdo, Publicación en x En julio, fue «bajo apreciado y mal pagado». Pero él tiene constantemente apoyó a sus compañeros de equipo y dijo que hay suficiente dinero para todos.

«Amo a mis hermanos» Franklin-Myers publicado En medio de preguntas sobre su futuro. «Todos podemos comer».

Franklin-Myers aparentemente ha cuestionado si el gerente general de Broncos George Paton De hecho, recompensará a uno de sus jugadores más productivos de 2024.

Los Broncos han hecho negocios en temporada antes. Eso podría ser un buen augurio para Franklin-Myers, particularmente si se apega a su plan de no ser una distracción para los Broncos mientras busca el nuevo acuerdo que siente que se merece.

Broncos Youngster se nota contra Saints

Más complicando las cosas para Franklin-Myers, los Broncos también redactaron el liniero defensivo de LSU Tigers Sai’vion Jones en la tercera ronda del draft de 2025.

Jones registró un saco en el final de pretemporada contra el Santos de Nueva Orleans. Obtuvo algo de atención con un paquete posterior al juego de Eric Richey de Variety Sports. Destacó la primera vez del novato en el Superdome como estudiante de secundaria.

Entonces, Jones se sorprendió al tamaño del lugar.

No podía creer lo grande que era el Superdome la primera vez que caminaba por el piso, 6 años después, Sai’vion Jones regresa cuando un ala defensiva de la NFL obtenía un saco hoy contra los santos. Intercuencia del día antes de que Jones ayudara @Stjameswildcats al Campeonato Estatal 2019 pic.twitter.com/dkbznanan3 – Eric Richey (@ericRicheyvsn) 23 de agosto de 2025

Jones terminó la pretemporada con 1.0 capturas, midiéndolo en el final contra los Saints. Si se muestra muy temprano para los Broncos, la resolución de Franklin-Myers de que se le pagará podría ser probado.