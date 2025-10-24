Broncos llamado destino comercial ‘lógico’ para Bradley Chubb

El Broncos de Denver Lidera la NFL con 34 capturas en siete semanas, 8 más que el segundo lugar. Rams de Los Ángeles. Y, sin embargo, los Broncos podrían estar en una posición privilegiada para realizar un intercambio por una incorporación de lujo como Bradley Chubb.

Chubb, de 29 años, se encuentra actualmente con los Miami Dolphins, que tienen marca de 1-6 en la temporada.

Sin embargo, comenzó su carrera con los Broncos, quienes lo seleccionaron con la quinta selección general del draft de 2018.

La propuesta comercial de los Broncos consigue que los Dolphins EDGE Bradley Chubb

Cody Benjamin de CBS Sports señaló que Chubb lidera a los Dolphins en capturas, con el dos veces Pro Bowler registrando 4.0 capturas en siete juegos. Benjamin también mencionó a los Broncos como un “lugar de aterrizaje lógico” para Chubb, en caso de que los Dolphins decidan trasladarlo antes de la fecha límite.

Esta propuesta comercial de los Heavy Sports Broncos enviaría a Chubb de regreso a Denver.

Los Broncos obtienen:

Los delfines obtienen:

«Miami pagó un alto precio para conseguir a Chubb a través del comercio hace unos años», Benjamín escribió el 23 de octubre. «Pero los Dolphins aparentemente están al borde de una revisión total a medida que su campaña de 2025 se va por el desagüe. A pesar de tener 30 años, Chubb aún podría tener un impacto considerable como un alquiler de ventaja, tal vez en el molde de Por Miller para los Rams de 2021”.

Los Dolphins intercambiaron una selección de primera ronda, una futura cuarta ronda y un corredor. Chase Edmons a los Broncos por Chubb y una selección de quinta ronda en 2022.

Chubb tiene contrato hasta 2027 con un contrato contrato de tres años y 54,5 millones de dólarescon más de $94 millones en ganancias profesionales. El costo, tanto en términos de espacio salarial como de capital de draft, es sólo un obstáculo potencial para que los Broncos hagan un intercambio por Chubb antes de la fecha límite.

Bradley Chubb sería una costosa incorporación de lujo para los Broncos

entrenador en jefe de los broncos Sean Payton dejó la puerta abierta para explorar opciones comerciales antes de la fecha límite. Además, los Broncos podrían estar en el mercado buscando un cazamariscales detrás de los titulares. Nik Bonitto y Jonathan Coopery Chubb puede moverse adentro de vez en cuando.

Sin embargo, el tope salarial de Chubb salta de $12,3 millones en 2025 a $31,2 millones en 2026 y $31,5 millones en 2027.

Por encima de la gorraLos Broncos tienen $5 millones en espacio de cara a la Semana 8.

Ese número salta a $49,5 millones en 2026 y $68,6 millones en 2027. Esas cifras cambiarán a medida que los Broncos entreguen extensiones y muevan jugadores. Agregar Chubb crearía otro obstáculo financiero que superar para una incorporación de lujo.

Jonah Elliss, OLB de los Broncos, registra la práctica completa

Además de las finanzas de un intercambio por Chubb y Bonitto y la presencia de Cooper, los Broncos también cuentan con muchos suplentes. Dondra Tillman y Jonás Ellis. Ambos jugadores tienen 1.0 capturas en la temporada, pero Elliss regresó a practicar por primera vez desde la Semana 5 en la Semana 8.

El dúo registró 5.0 capturas cada uno en 2024.

Chubb se perdió la temporada pasada por un desgarro del ligamento anterior cruzado. También acumuló 11.0 capturas en 2023 y tuvo al menos 7.5 capturas en tres de sus otras cinco temporadas.

Podría ser una mejora respecto de la situación actual de reserva de los Broncos, pero los Broncos tienen varias razones para al menos esperar un poco más antes de realizar un intercambio. Jugarán dos partidos más antes de la fecha límite del 4 de noviembre, incluido el de albergar el vaqueros de dallas en la Semana 8.