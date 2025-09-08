Broncos instó a comerciar por la superestrella Dolphins WR Tyreek Hill

Después de solo un juego de la temporada regular 2025 de la NFL, hay algunas cosas que podemos decir con certeza sobre el Broncos de Denver.

Una es que tienen una defensa digna del Super Bowl.

Otra es que tienen una ofensa que, aunque mejoró en un lugar, parece ser más de las mismas viejas luchas en los demás.

Específicamente, después de una temporada baja de escuchar cuánto mejoraron, los Broncos parecen enfrentar algunos de los mismos problemas Tuvieron ofensas en 2024.

Sí, tienen una opción WR1 legítima en Sutton de Courtland. Más allá de eso, tienen lo que equivale a una amalgama de una especie de WR3 servible dividida entre 3-4 jugadores.

Eso no va a cortarlo para un equipo que tenga la oportunidad de ser un verdadero contendiente, y definitivamente no después de un ala cerrada del agente libre Evan Engram lesionó la pantorrilla en un 20-12, victoria de apertura de la temporada sobre el Titanes de Tennessee el 7 de septiembre.

Todo eso señala que los Broncos se conviertan en un equipo que podría y debería estar buscando hacer un intercambio para apuntalar su sala de receptores anchos … y si ese es el caso, ¿por qué no balancearse por las cercas?

Broncos podría lograr el comercio de gran éxito

Cuando se trata de finanzas, lo único que contiene a los Broncos es el límite salarial, no pequeño obstáculo, pero si pueden hacer que funcione de esa manera, pueden hacerlo funcionar. Eso es porque las personas propietarias del equipo, la familia Walton/Penner, son Algunas de las personas más ricas del mundo.

Los Broncos y los puntos de vista han demostrado la voluntad de hacer un intercambio de gran éxito en el pasado, aunque desastroso, cuando hicieron el intercambio con el Seattle Seahawks para quarterback Russell Wilson en 2022.

En este caso, podrían hacer otro gran problema que funcione un poco mejor y comerciar por descontento Miami Dolphins receptor ancho Tyreek Hill -Un ex NFL All-Pro de 31 años en un equipo terrible que probablemente le quedan 2-3 buenas a grandes temporadas. Simplemente no en Miami. Porque apestan.

El costo de un acuerdo para Hill sería empinado, comenzando con los aproximadamente $ 63.6 millones que ha tenido en las próximas 2 temporadas como parte de la Extensión del contrato de 3 años y $ 90 millones Firmó antes de la temporada pasada.

Obtener algo de alivio allí, ya sea desde la colina o de los delfines que recogen una parte del salario, sería un gran paso en la dirección correcta.

A partir de ahí, es solo una compensación en términos de mano de obra. Si los Broncos pudieran apilar las selecciones del segundo día y una copia de seguridad de arranque o de alto perfil para los Dolphins, un jugador con unos años restantes en un acuerdo de novato como un esquinero Riley Moss – Entonces podría funcionar.

Hill, Dolphins entregó a los Broncos todos los tiempos.

Si su memoria puede retroceder solo 2 años, recordará que fueron Hill y los Dolphins quienes entregaron a los Broncos una de las palizas de todos los tiempos de la NFL.

Durante la semana 3 de la temporada regular 2023, el tercer juego de la era de Sean Payton, los Broncos viajaron a Miami y se fueron con una derrota por 70-22 en la que Hill iluminó el secundario de Denver con la melodía de 9 recepciones para 157 yardas y 1 touchdown.

Eso fue parte de una increíble ofensiva de 726 yardas de la ofensiva total que los Broncos cedieron ese día que se dividió casi uniformemente entre apresurarse y pasar.