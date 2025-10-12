Broncos HC Sean Payton responde a las críticas después de una fea victoria

El Broncos de Denver derrotó al Jets de Nueva York en Londres el domingo, pero fue una fea victoria.

«No tiene que ser estéticamente agradable», dijo el entrenador en jefe de los Broncos. Sean Payton dijo después del juego.

«Tuvimos varios errores», añadió. «Habrá muchos de nosotros que querremos limpiar algunas cosas».

La defensa de Denver limitó a los Jets a sólo 82 yardas netas totales, pero los Broncos estaban perdiendo hasta cinco minutos restantes.

Denver también convirtió sólo 5 de 15 intentos de tercera oportunidad y cometió seis penalizaciones que contribuyeron a varias marchas estancadas.

“El problema es que ese fue un punto de énfasis antes de este juego, así que tenemos que mirarnos a nosotros mismos”, dijo Payton.

Los Denver Broncos lo activaron cuando era importante

BO Nix completó 19 de 30 pases para 174 yardas y lideró a Denver en una serie de 12 jugadas y 65 yardas coronada por Wil LutzGol de campo de 27 yardas cuando faltaban poco más de cinco minutos.

A pesar de sus dificultades ofensivas, los Jets todavía tenían la oportunidad de impulsar una posible anotación ganadora del juego.

Sin embargo, en cuarta y 8 desde la yarda 44 de Denver, Justin campos fue despedido por Jonathan Cooper y Justin Strnad después de que el entrenador en jefe Aaron Glenn decidiera intentarlo en lugar de intentar un gol de campo largo con Nick Folkque había estado perfecto ese día (3 de 3).

Los Broncos capturaron a Fields nueve veces en camino a una victoria 13-11. Y con la victoria, Denver mejoró a 4-2 después de la victoria de la semana pasada sobre los Águilas de Filadelfiamientras que los Jets cayeron a 0-6.

«Hablamos incluso de los Lions, cuando (Glenn) estaba allí, y (Dan) Campbell tuvo un comienzo de temporada similar, y luego cambió. En algún momento habrá un cambio, solo esperas superarlo», dijo Payton sobre Glenn comenzando su carrera 0-6.

Sólo cuatro equipos en la era del Super Bowl terminaron la temporada sin ganar.

Sean Payton a favor de los juegos internacionales y los viajes en equipo juntos

Esta victoria también completa un largo viaje por carretera para los Broncos, que partieron hacia Londres justo después de derrotar a los entonces invictos Eagles. El partido se jugó en el estadio del Tottenham Hotspur.

«Creo que viajamos bien», dijo Payton. «Es un estadio hermoso. Nunca lo había visto antes».

Payton agregó que hay un “ruido ambiental” dentro del estadio, lo que puede provocar una falta de comunicación, pero pensó que Nix y la ofensiva hicieron un buen trabajo con la cadencia.

Payton dijo que está a favor de más juegos internacionales debido al tiempo que el equipo dedica a unirse. «Una de las cosas que he descubierto es que traer a un equipo de gira por un período de tiempo es beneficioso», dijo.

Payton habló de su época como Santos de Nueva Orleans entrenador y lidiando con los trágicos acontecimientos del huracán Katrina en 2005.

“Tres veces diferentes pasamos una semana en otro lugar y siempre pensé que nuestro equipo era mejor por eso”, dijo.

«Me gusta viajar con el equipo. Están cerca unos de otros y creo que es positivo».