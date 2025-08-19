Broncos HC Sean Payton bajo el microscopio después de las reclamaciones BOLD

El Broncos de Denver están entrando en su tercera temporada con Sean Payton Como entrenador en jefe, y este podría traer un mayor escrutinio alrededor del capitán campeón del Super Bowl después de sus altas afirmaciones sobre la lista actual.

Payton ha sido todo menos tímido al expresar su creencia de que los Broncos de este año podrían desafiar para un puesto en el Super Bowl.

Jeff Legwold de ESPN enumeró a Payton como la cifra de los Broncos que está «bajo la mayor presión».

«Tiene seguridad laboral sólida en roca, un grupo de propiedad de bolsillo que lo apoya a él y a un departamento de personal probado para construir una lista. Pero Payton ha sido el más vocal durante todo el campamento de entrenamiento sobre la valía del Super Bowl de su equipo». Legwold escribió el 18 de agosto. «Él cree que los Broncos son lo suficientemente buenos, si hacen el trabajo, para jugar para el Trofeo Lombardi. Ahora tiene una buena conversación, pero podría estar en riesgo si los Broncos tienen alguna tropiezos o lesiones significativas en 2025».

Payton y los Broncos ya han navegado algunas lesiones, específicamente como apoyador y, a un menor extensión, fullback.

A pesar de eso, Payton no ha flaqueado desde su perspectiva para los Broncos.

Sean Payton promociona las posibilidades del Super Bowl de Broncos

Payton, quien dirigió el Santos de Nueva Orleans al Super Bowl, golpeando el Colts de Indianápolis Después de la temporada regular de 2009, ve similitudes entre otros equipos dignos de título que ha entrenado y los Broncos 2025.

Le dijo a Charles Robinson de Yahoo Sports que los Broncos son un «buen equipo de fútbol» que le gusta «mucho. Payton también dijo que habló de Super Bowl en la» primera reunión «.

Dijo que este es el «séptimo equipo» que tiene los rasgos necesarios.

«Este es un equipo capaz de ganar el Super Bowl», Payton le dijo a Robinson En los comentarios publicados el 3 de agosto. «He entrenado a seis equipos que pensé que podrían ganar el Super Bowl. Algunos fueron a juegos de campeonato, otros a los playoffs».

Payton y los Broncos todavía tienen algunos problemas importantes para demostrar que han trabajado para realizar sus elevadas aspiraciones.

Run Game se avecina como el «mayor desafío» de Broncos

Los Broncos cuentan con un mariscal de campo que Payton cree en Bo nixuna defensa de alto vuelo y un ataque pasajero reforzado con ala cerrada Evan Engram uniéndose al receptor abierto Sutton de Courtland y una serie de jóvenes prometedores.

Una pregunta clave que los Broncos aún enfrentan es su juego de carrera, que Jared Dubin de CBS Sports llamó su «mayor desafío» esta temporada.

Eso es a pesar de los Broncos que tienen una fuerte línea ofensiva y renovaron la sala de corredores.

«La línea ofensiva de Denver fue excelente en la protección del pase la temporada pasada, verificando primero en las calificaciones de bloqueo de pases de Pro Football Focus y produciendo presión sobre solo el 28.3% de los retrocesos de Bo Nix». Dubin escribió el 13 de agosto. «Pero el grupo por adelantado estaba bien en el juego de carrera, y el establo de los Broncos no hizo casi nada con los agujeros que crearon. El equipo trajo dos nuevos espaldas en JK Dobbins y novato RJ HarveyY tendrán que hacerlo mucho mejor que el grupo del año pasado para darle a Denver el ataque ofensivo más equilibrado que a Sean Payton generalmente le gusta presentar «.

Los Broncos de Payton ocuparon el puesto 13 en intentos de prisa, 16 en yardas por tierra y 21 en yardas por tierra por acarreo durante la temporada regular. Eran 18, 18 y 21 en esas mismas categorías en 2023, por lo que el nuevo personal (Dobbins y Harvey) necesita marcar la diferencia.