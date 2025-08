Broncos firma ex-Texans LB Garret Wallow en medio de ‘grandes noticias’

El Broncos de Denver Llevó al mercado de agentes libres para resolver sus problemas de profundidad con los apoyadores iniciales Alex singleton y Dre Greenlaw y copia de seguridad Drew Sanders navegar por lesiones, firmando anteriormente Houston Texans Pick Draft Garret Wallow.

La selección general No. 170 en 2021, Wallow apareció por última vez en un juego en 2023, dividiendo la campaña con los Texans y su rival AFC South, el Titanes de Tennessee.

«Hemos firmado LB Garret Wallow», el Broncos anunciados en una publicación en x el 1 de agosto.

Wallow fue elegido entre una fuerte franja de pruebas para los Broncos.

«#Broncos según el informe de transacción de la NFL tuvo pruebas hoy con (de UCLA) LB Cajas BarnesUNCC WR Grant DuboseTexas A&M LB Anthony HinesBYU WR Dax MilneMississippi WR Braylon SandersIndiana LB Cailin Walker y TCU LB Garret Wallow, » El Chris Tomasson de la Gaceta de Denver informó en x el 29 de julio.

Wallow, de 26 años, ha registrado 42 tacleadas totales, 3 tacleadas para pérdidas, 1 desviación de pases y 1.0 capturas en tres temporadas, faltando 2024 en la reserva lesionada. Él tiene principalmente ha sido un jugador de equipos especiales en su carrera.

El papel y el futuro de Wallow con los Broncos no están claros, incluso con la incertidumbre en torno a sus veteranos.

Los Broncos renunciaron a 2022 esquinero del agente libre no reclutado Mario Goodrich Para ajustar a WROLOW.

Los Broncos obtienen ‘buenas noticias’ sobre el trío lesionado

La llegada de Wallow permitirá a los Broncos darle a Greenlaw y Singleton tanto tiempo para recuperarse como necesiten. Sin embargo, eso puede no ser mucho con el entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton Observando que los escaneos médicos de Greenlaw volvieron limpios después de dejar la práctica temprano el jueves.

«Sintió un ajuste. Afortunadamente, los escaneos eran buenos», Payton dijo a los periodistas sobre Greenlaw después de la práctica el viernes, a la que el veterano asistió como no participante más allá de los estiramientos y los calentamientos. «Vamos a ser inteligentes con traerlo de regreso, pero lo vemos conseguir trabajo y ser parte de la próxima semana. Somos afortunados allí».

DNVR Broncos Zac Stevens llamado actualizaciones En Greenlaw y otros «grandes noticias».

Buenas noticias: Dre Greenlaw se está moviendo muy bien en la práctica de los Broncos a pesar de que no está practicando. No tiene ningún aparato ortopédico ni manga. pic.twitter.com/9ot1hcbmvg – Zac Stevens (@zacstevensdnvr) 1 de agosto de 2025

Payton ofreció una actualización similar para la selección de la cuarta ronda del novato Lo que Robinson (hematoma óseo).

Singleton también estuvo presente Para la práctica del viernes, también como no participante y luciendo una envoltura en su pulgar. Wallow podría tener un lugar en los Broncos mientras permanezcan fuera.

Teamer especial de los Broncos tiene la oportunidad de hacer una declaración

Incluso sin Wallow, los Broncos tienen varios jugadores jóvenes a los que pueden recurrir, incluidos los ex agentes libres no reclutados JB Brown (2025) y Levelle Bailey (2024). Sin embargo, Veteran Special Teamer Justin Strnad Puede buscar capitalizar la ausencia de Singleton, en particular.

Strnad volvió a firmar con los Broncos en un contrato de un año, $ 2.8 millones con la expectativa de competir por un punto de partida. Eso es poco probable con Greenlaw y Singleton Healthy.

Aún así, Strnad puede aprovechar sus representantes adicionales con la defensa de primera línea en el campamento de entrenamiento.

Justin Strnad ha sido un verdadero punto brillante para la defensa de Denver desde la lesión en Alex Singleton. (Crédito a Zach Allen, DJ Jones y Malcolm Roach por comer bloqueadores en la mayoría de estos clips manteniendo limpios) pic.twitter.com/ml9pabjvkv – Frankie Abbott (@frankiesfilm) 17 de octubre de 2024

Strnad cumple 29 años en agosto. Comenzó ocho juegos para los Broncos en 2024. Strnad anotó los altas de carrera con 73 paradas totales (8 por pérdida) y sacos 3.0. Tener un revolcamiento alrededor permite a los Broncos mantener a Strnad y a quien sea más fresco para las repeticiones del primer equipo en la práctica por ahora.