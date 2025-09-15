Broncos CB Pat Surtain II limpia el aire después de la pérdida de ‘desgarrador’

El Broncos de Denver perdió su abridor de carreteras contra el Colts de Indianápolis En la semana 2. Sin embargo, los Broncos parecen haber evitado algo más grande cuando se trata de 2024 Jugador defensivo del año y esquinero Pat Surtain II.

Surtain, que permite el coordinador defensivo de los Broncos Vance Joseph La flexibilidad en la cobertura y las llamadas de bombardeo sufrió una lesión en el segundo trimestre del concurso.

Rápidamente regresó y, después, despejó el aire en su estado en el futuro.

Los Broncos evitan casi desastres con All-Pro CB Pat Surtain II contra los Colts

Los Broncos aguantaron la respiración nuevamente, y esta instancia es posiblemente más significativa que cualquiera de sus Primeras dos instancias esta temporada. Surtain fue ayudado fuera del campo en el segundo cuarto contra los Colts y fue «cuestionable» de regresar.

Estado en una ventaja de 14-13, Denver se hizo cargo de la posesión en el segundo cuarto.

Sin embargo, la escena fue yuxtapuesta contra entrenadores que ayudan a Surtain, el reinante jugador defensivo del año, a la altura.

«[It’s] Algo que voy a tomar de día a día, mira cómo va «, Surtain dijo a los periodistas Después del juego el 14 de septiembre. «Pero no es nada loco. Entonces, voy a recibir tratamiento. Se siente mejor, así que …»

La honestidad de Surtain se extendió a la actuación de los Broncos en el campo contra los Colts.

Pat Surtain II llama a los errores de Broncos

El jugador de 25 años fue la selección general número 9 del draft de 2021. Surtain, un tres veces profesional de Bowler y dos veces primer equipo All-Pro, firmó un Extensión de cuatro años y $ 96 millones Esta temporada baja. Su potencialmente tener que perderse cualquier período de tiempo significativo sería un golpe tremendo.

Surtain también calificó la pérdida de «desgarradora», con los Broncos dando a los Colts dos intentos en el gol de campo ganador del juego.

La estrella de los Broncos dijo que repetidamente «nos dispararon en el pie».

Surtain permitió el 61.3% de finalización en 62 objetivos defensivos para los Broncos en 2024, por referencia profesional de fútbol. Ese fue el Mejor marca Entre el Top Trio de Surtain de los Broncos, Ja’quan McMilliany Riley Moss.

La presencia de Surtain generalmente obliga a los objetivos en otros lugares, a menudo en Moss en el otro perímetro, pero también McMillian en Nickelback.

Los Colts atacaron a Surtain y acumularon 473 yardas a 7.1 yardas por juego.

El novato de los Broncos DB Jahdae Barron se interpone para el galardonado compañero de equipo

Surtain se ha perdido un juego debido a una lesión en cuatro años, y eso fue en la semana 18 contra el Jefes de Kansas City como novato. Los Broncos cuentan con una profundidad sólida en el esquinero. Aún así, sufrirían una pérdida tremenda si Surtain hubiera sido obligado a salir del juego y futuros concursos.

Novato Jahdae Barron intervino para Surtain y fue la selección general número 20 en el draft de 2025.

Los Broncos también tienen una selección de quinta ronda 2024 Kris Abrams-Draine. Sin embargo, ni él ni Barron son Surtain. Carecen de la experiencia inicial que los Broncos probablemente desean.

Además, ciertamente serían objetivos para mariscales de campo opuestos si Surtain se viera obligado a perder el tiempo. Afortunadamente para los Broncos, no tienen que planificar la ausencia de Surtain, aunque pueden querer prepararse mejor para la posibilidad de que algo ocurra.

El mercado de agentes libres Todavía tiene algunas opciones intrigantes que los Broncos podrían emparejarse con Surtain.