Broncos CB Ja’Quan McMillian ‘mayor ganador’ después de vencer a KC

Lo único que nadie parece señalar después del Broncos de Denver derrotó al Jefes de Kansas City en la Semana 11 para su séptima victoria consecutiva es que los Broncos lo hicieron sin posiblemente el mejor jugador de su plantilla en el campo.

Así es, los Broncos vencieron a los Chiefs sin el actual Jugador Defensivo del Año y el esquinero de la NFL. Patricio Surtain IIque se ha perdido los últimos 3 partidos por una distensión en el pectoral.

Que los Broncos hayan tomado el relevo en ausencia de Surtain con un agente libre no reclutado lo hace aún más sorprendente.

“Nik Bonitto, Jonathan Coopery el resto de la presión sobre los mariscales de Denver merecen mucho crédito por recibir penalizaciones por sujetar y mantener Patricio Mahomes fuera de sincronización toda la tarde”, escribió Sobleski el lunes 17 de noviembre. “Sin embargo, el esquinero Ja’Quan McMillian hizo algunas de las jugadas más importantes del juego. La intercepción de McMillian en el tercer cuarto justo fuera de la línea de gol le quitó puntos a los Chiefs y condujo a un touchdown de Denver. Su segunda captura del día puso fin a la última ofensiva de Kansas City y le dio a los Broncos la oportunidad de ganar con un gol de campo.

McMillian convirtió a los Broncos en UDFA en 2022

No hay nadie en un NFL plantilla con más determinación que los jugadores que llegaron como agentes libres no reclutados.

McMilliian fue dos veces seleccionado All-AAC y All-American en East Carolina, pero su tamaño (5 pies 9 pulgadas y 181 libras combinado con un tiempo de carrera de 40 yardas de 4,59 segundos menos que ideal le impidió ser seleccionado).

Llegó a los Broncos como agente libre no reclutado en el draft en 2022 y jugó en solo 1 juego, pero jugó en 16 juegos con 3 aperturas en 2023 y se convirtió en el principal esquinero níquel del equipo al final de la temporada. En 2024, jugó en los 17 juegos con 9 aperturas y tuvo una devolución de intercepción de 44 yardas que selló el juego para un touchdown contra los marrones de cleveland cuando los Broncos rompieron una sequía de playoffs de 9 años.

En 2025, hizo 4 aperturas en 11 juegos, todos con Surtain fuera, y tiene 6 pases desviados y 35 tacleadas junto con 4.0 capturas.

Los Broncos seleccionaron al esquinero en la primera ronda

Los Broncos sorprendieron a los expertos del draft cuando seleccionaron al cornerback de Texas Jahdae Barron en la primera ronda (N° 20 en general), y el ganador del Premio Jim Thorpe parecía tener un camino dorado hacia la alineación titular.

El revuelo sobre Barron llegó al punto en que algunos pensaron que podría haber significado que el tiempo de McMillian en Denver estaba llegando a su fin.

«Los Denver Broncos ofrecieron al agente libre con derechos exclusivos Ja’Quan McMillian esta temporada baja, pero aún podrían alejarse del titular de nueve juegos del año pasado», Kristopher Knox de Bleacher Report escribió en mayo. «McMillian ha sido un jugador de rol bastante sólido en Denver. Sin embargo, los Broncos simplemente usaron una selección de primera ronda en Jahdae Barron, quien podría sacar a McMillian del puesto. Separarse de McMillian podría ahorrar poco más de $1 millón en espacio bajo el tope salarial».

Esto se produjo después de que McMillian tuviera problemas varias veces en 2024.

“(McMillian) permitió una tasa de finalización del 64,4%, la peor de su carrera, en su cobertura en 2024, por referencia de fútbol profesional» Josh Buckhalter de Heavy.com escribió el 25 de abril. “McMillian fue NB1 para los Broncos la temporada pasada, siendo titular en nueve de sus 17 partidos jugados y registrando el sexta mayor cantidad de instantáneas de cualquier defensor de Denver. Re-firmado con un contrato de un año y 1 millón de dólares «Esta temporada baja, McMillian podría ser un candidato para canje o corte antes de la temporada regular después de la primera selección del draft de los Broncos».