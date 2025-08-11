Broncos Backup QB abraza la tutoría de ‘uno de mis amigos más cercanos’

Jarrett Stidham fue cerca perfecto en el Denver Broncos ‘ APROTRADO DE PRINACIÓN el sábado. El mariscal de campo veterano completó 14 de 15 pases para 136 yardas y dos touchdowns y también se apresuró a 36 yardas, el máximo 30-9 Victoria sobre el San Francisco 49ers.

Stidham, de 29 años, está programado para ser la copia de seguridad de Bo nixquien ganó el trabajo inicial como novato.

Es un papel que Stidham está adoptando cuando comienza su sexta temporada en la NFL.

«Bo y yo obviamente tenemos una relación increíble», dijo Stidham después del juego, a través de Alambre de broncos. «Quiero decir, él es uno de mis amigos más cercanos y puede estar con él y ayudarlo tanto como pueda, eso es lo que estoy aquí para hacer. No solo él, sino el resto de los muchachos a la ofensiva. Y esto somos muchos de nosotros.

«Este es nuestro tercer año juntos en este sistema. Estamos tratando de seguir empujando a los muchachos a ser mejores y seguir presionándolo para que continúe sobresaliendo y liderando al equipo».

Stidham firmó una extensión de dos años y $ 12 millones ($ 7 millones garantizados) con Denver en marzo.

¿Quién es el mariscal de campo titular de los Broncos?

Nix, la duodécima selección general de Oregon, tomó el trabajo inicial la temporada pasada y corrió con él, completando el 66.3% de sus pases para 29 touchdowns en comparación con 12 intercepciones. Nix también corrió para 430 yardas y otros cuatro puntajes.

Los Broncos fueron 10-7 y terminaron una sequía de playoffs de ocho años, clasificando por primera vez desde la temporada 2015-16 cuando ganaron el Super Bowl 50. Perdido 31-7 hacia Bills de búfalo En la ronda de comodín de la AFC.

El sorprendente cambio aumentó las expectativas, y Nix se buscará mucho para ayudar a Denver a dar otro gran paso adelante en el año 2.

Mientras que Nix no se considera tan altamente en los círculos de la NFL como las compañías de primera ronda de 2024 como Jayden Daniels, Caleb Williams y Drake MayeMuchos son optimistas sobre lo que puede hacer.

El analista de ESPN y ex mariscal de campo de la NFL, Dan Orlovsky, clasificó recientemente a NIX entre los 10 mejores tomadores de decisiones en el quarterback.

«El entrenador de los Broncos, Sean Payton, simplificó mucha ofensiva para el novato, pero mira más de cerca y verás que todavía se le pidió que hiciera muchas llamadas difíciles». Orlovsky escribió. «Hay mucha toma de decisiones de alta gama en la cinta. Encontró oportunidades para recoger trozos de yardas a través de pantallas, pero localizó y ejecutó algunas bolas profundas. Esté atento a él en esta área en el año 2».

Jarrett Stidham ha viajado bien en la NFL

Stidham ha rebotado desde que fue reclutado en la cuarta ronda (133 ° en general) en 2019, como tienden a hacer los mariscales de campo de respaldo.

Después de tres temporadas con el Patriotas de Nueva InglaterraIncluyendo uno perdido por la lesión, Stidham fue cambiado al Las Vegas Raiders en mayo de 2022 para borradores de compensación. Apareció en cinco juegos, comenzando dos por primera vez después de que los Raiders hicieron bancos Derek Carr.

La siguiente temporada baja, Stidham se unió a los Broncos en un acuerdo de dos años y $ 10 millones. Stidham comenzó los últimos dos juegos de la temporada 2023 en lugar de Russell Wilson. Los Broncos fueron 1-1 en esos juegos, con Stidham lanzando para 496 yardas, dos touchdowns y una intercepción. La temporada pasada, Stidham jugó solo 14 instantáneas y no lanzó un solo pase.

Stidham fue acreditado por mentoría Nix¿Quién lo había seguido casualmente en Auburn?