Brock Purdy envía una fuerte versión del regreso de la estrella de 49ers

Adam Schefter de ESPN informó el 3 de septiembre que el San Francisco 49ers y Jauan Jennings alcanzó un compromiso. Según Schefter, el acuerdo agrega $ 3 millones en incentivos basados ​​en el desempeño al contrato de Jennings.

Schefter agrega que bajo los nuevos términos, en lugar de los $ 7.5 millones que originalmente estaba programado para ganar esta temporada, Jennings ahora tiene el potencial de ganar hasta $ 10.5 millones.

Aparte de la economía, no hay nadie más feliz que el mariscal de campo Brock Purdy. En medio de las lesiones al grupo receptor de los 49ers, Purdy tendrá un objetivo confiable para la batalla de la Semana 1 contra el Seattle Seahawks.

«Obviamente, la energía que aporta JJ y cuando pisa el campo y la mentalidad del perro que tiene, ha sido genial», dijo Purdy mientras hablaba con los periodistas el 4 de septiembre (H/T 95.7 el juego).

«Luego, retrocediendo y confiando en él para estar donde necesita estar y retomar donde lo dejamos, ha sido genial. Obviamente, tenerlo de regreso ha sido dulce, tratar de ponerlo en los enfrentamientos correctos y conseguir la pelota y dejarlo comer. Realmente emocionado de que regrese para nuestro equipo».

John Lynch También Feliz por 49ers Estrella Devolver

Purdy no es el único feliz de tener a Jennings de vuelta. El 4 de septiembre, Gerente General de 49ers John Lynch habló en knbrFinalmente rompiendo su silencio después de darle a Jennings un aumento salarial vinculado a los incentivos.

«Quiero recomendar a Jauan», dijo Lynch. «La forma en que se ocupó de su negocio ambos Pensándome saludable y su deseo de un nuevo contrato, lo manejó en el buen sentido … cuando digo cosa Por lo general, lo digo en serio … Jauan luchó contra una lesión en la pantorrilla, y él QUERÍA un nuevo contrato. Ambas cosas parecían ponerse bien al mismo tiempo.

«Vamos a seguir tratando de trabajar en un acuerdo a largo plazo, pero en este momento tenemos algo que funcione para todos a corto plazo y eso es algo bueno para los Niners».

San Francisco alcanzó un compromiso

A veces se trata menos de ganar una batalla por contrato y más de encontrar una solución que deje a ambos lados satisfechos y listos para avanzar. En el caso de Jennings, los 49ers probablemente no querían parecer inflexibles o atrapados en un punto en el que no se moverían.

Si bien San Francisco no estaba listo para ofrecer a Jennings un nuevo contrato o considerar intercambiarlo, todavía parecían intenciones de mostrar al receptor abierto que el equipo lo valora, incluso si no podían satisfacer todas sus demandas.

«Los 49ers podrían haber sido complementos completos aquí y no mudados un poco». David Lombardi del estándar de San Francisco escribió en X. “Incluso trabajaron para aislarse un poco en WR afuera de Jennings. Pero el mantenimiento cultural es importante y también tiene un costo.

«Jennings puede no ser un A-lister, pero ha sido un artista esterlina que se ajusta a la operación como un guante. Es un buen negocio recompensar ese tipo de jugadores cuando las circunstancias dictan, incluso si no hay mucho margen de maniobra».

Después de quedarse sin los playoffs la temporada pasada, los 49ers apuntan a un fuerte rebote. San Francisco buscará comenzar la temporada 2025 con la nota correcta contra su rival de NFC West y construir un impulso temprano.