Brock Bowers de Raiders emite un mensaje audaz a Michael Mayer

El Las Vegas Raiders comenzó la semana 1 con una victoria sobre el Patriotas de Nueva InglaterraPero la victoria llegó con cierta preocupación después de que Brock Bowers cayó con una lesión en la rodilla después de una fuerte actuación.

El 13 de septiembre, Ryan McFadden de ESPN informó que Bowers es cuestionable para el enfrentamiento del lunes por la noche contra el Chargers de Los Ángeles. Aún así, el entrenador de los Raiders, Pete Carroll, dijo que espera que el mejor receptor de pases del equipo esté disponible.

Si Bowers es limitado, el mariscal de campo Geno Smith podría apoyarse más en Michael Mayer. Bowers ha expresado su confianza en su compañero de equipo, diciendo Mayer es capaz de intensificar y llevar la carga si es necesario.

«Él es un hombre» Bowers dijo a los periodistas el 13 de septiembre. «Salió por ahí [against the Patriots] y jugó como él siempre juega. Es un jugador, y cuando recibe la pelota, hace grandes cosas con ella. Es bueno verlo «.

Los asaltantes tienen la suerte de tener una profundidad de ala cerrada

Si bien potencialmente tiene Bowers en un papel limitado, no hay una caída significativa de Bowers a Mayer. El coordinador ofensivo de los Raiders, Chip Kelly, elogió a Mayer el 12 de septiembre, señalando que si Brock Bowers está marginado o está en un recuento de juegos restringidos, el Silver y el negro están preparados para confiar en él.

«He sido un gran fan de Mike desde que llegué aquí, y Pete [Carroll is] bien,» Kelly dijo el 12 de septiembre mientras hablaba con los medios de comunicación. «No muchas personas tienen el lujo de dos jugadores talentosos así.» También arrojaré a Ian allí: jugó 20 fotos. Tener tres alas cerradas que pueden jugar y han demostrado ser un gran problema.

«Esa profundidad se prueba. Perdimos a Brock por un momento al final del tercero y en el cuarto, y pensé que Mike hizo un trabajo excepcional, que cubrió la pelota debajo, ganó yardas después de la captura, y bloqueó el punto de ataque realmente bien».

Brock Bowers proporciona una actualización de lesiones

Mientras hablaba con los periodistas el 13 de septiembre, también se le preguntó a Bowers si su rodilla está mejorando Dirigiéndose al último tramo antes del partido contra Los Ángeles en el lunes por la noche del fútbol.

«Es difícil decirlo», dijo Bowers. «Voy a seguir trabajando en eso y ver cómo me siento el resto del día, mañana y al día siguiente.

Además, si Bowers juega contra los Chargers, necesitará usar un aparato ortopédico, y los Raiders no ocultaron sus verdaderos sentimientos al necesitar usar eso.

«No es ideal», agregó Bowers. «Más bien no tener que usarlo. Pero lo que quieran que haga, lo haré. Si se trata de mí jugando o no, lo usaré».

Será interesante ver qué sucede con Bowers, pero todas las señales apuntan a él jugando; Queda por ver si está en un papel limitado o no.