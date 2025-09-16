Brock Bowers de los Raiders recibe palabras contundentes de Rob Gronkowski

Brock Bowers está en el año 2 con el Las Vegas RaidersPero en su corto tiempo en la NFL, se ha establecido como uno de los mejores ala cerrada de pases de la liga. Además, la estrella de los Raiders recibió grandes elogios de una gran NFL que también protagonizó el puesto.

La temporada pasada, Bowers registró 112 recepciones mientras registraba 1,194 yardas y cinco touchdowns en 17 juegos. Además, para comenzar la temporada 2025 de la NFL, el jugador de 22 años tuvo cinco recepciones y 103 yardas de recepción en la semana 1. Patriotas de Nueva Inglaterra.

Antes de que los asaltantes se enfrenten al Chargers de Los ÁngelesEl ex ala cerrada de la NFL Rob Gronkowski tuvo grandes elogios para Bowers.

«Brock Bowers es un talento superior», dijo Gronkowski el 15 de septiembre (H/T Dominic Lavoie de Las Vegas Review-Journal). «Me encanta lo que está haciendo en la posición de ala cerrada. Solo el año pasado solo, más de 100 capturas, más de mil yardas. Tenía más de mil yardas de la manera que produjo con tres mariscales de campo diferentes».

¿Qué le gusta Rob Gronkowski de Brock Bowers?

Como dijo Gronkowski, no importa quién esté bajo el centro de los Raiders; Bowers ha producido. Además, el ex patriota declaró las características que se destacan cuando mira a la estrella de Las Vegas en el campo.

«Es un talento», agregó Gronkowski. «Es un talento increíble. Tiene una habilidad especial para el juego del fútbol. No es solo un ala cerrada. Es un jugador de fútbol. Sabe cómo abrirse, especialmente contra la cobertura del hombre. Me encanta lo que está haciendo, en general. Va a ser sólido durante mucho, mucho tiempo».

Con Geno Smith aportando consistencia a la posición de mariscal de campo en Las Vegas, Bowers puede comenzar a desarrollar una conexión con la persona que llama veterana. Si la semana 1 es un indicador, Smith inclinarse en Bowers como una manta de seguridad esta temporada.

La estrella de los Raiders gana el respeto de los oponentes

Con los Chargers y Raiders en la AFC West, Derwin James Jr., quien está bajo contrato durante la temporada 2026Se enfrentará a Bowers varias veces, y recientemente declaró que está emocionado de enfrentar al joven destacado.

«Hombre, uno de los mejores alas cerradas de la liga», dijo James a los periodistas el 12 de septiembre (H/T Fernando Ramírez del Sporting Tribune). «Probablemente el mejor ala cerrada de esta liga ahora, podría decir que, uno de los mejores. Avance, puede correr todas las rutas, hombre, un jugador joven.

«No puedo esperar por ese enfrentamiento. Espero con ansias, hombre. Como dije, es un gran jugador joven. Verlo en el Pro Bowl, estaba en el equipo de la AFC, pero hombre, estoy emocionado de ir contra él. Va a ser muy divertido».

Los Chargers y los Raiders se enfrentarán en Monday Night Football, y Bowers fue cuestionable antes del concurso. Bowers sufrió una lesión en la rodilla después de una fuerte actuación contra Nueva Inglaterra, pero en lugar de dejarlo descansar, la estrella de los Raiders jugará.

Lavoie informó justo antes de la hora del juego que Bowers está activo, lo que muestra qué tipo de jugador es plateado y negro tener, ya que no está dispuesto a perder un juego a pesar de la práctica limitada que conduce a este juego.