Brock Bowers de los Raiders, Michael Mayer recibe un mensaje contundente

El Las Vegas Raiders La ofensiva ha estado disparando en todos los cilindros a través de dos juegos de la NFL para comenzar la temporada 2025. Mientras que el plateado y el negro derrotaron al Patriotas de Nueva Inglaterra En la semana 1, fue un desastre en la semana 2 contra el Chargers de Los Ángeles.

Raiders Smith completó 24 de 43 pases para 180 yardas con sus tres intercepciones. El mariscal de campo veterano también No pude encontrar la zona final en la pérdida desafiante. Además, Las Vegas carece de un juego de carrera ya que el novato Ashton Jeanty tiene que obtener 20 acarreos en un juego, así que AR esta temporada.

Antes de su juego contra el Comandantes de WashingtonEl ex jugador de la NFL Robert Griffin III aconsejó a Las Vegas que explotara una debilidad. En su pérdida ante el Packers de Green BayTucker Kraft se enfrentó a la defensa de los comandantes, por lo que a Griffin le gustaría ver a los Raiders replicar esa misma estrategia de juego.

«Honestamente, esta semana [the Raiders] Tenga algunos desajustes bastante buenos contra la defensa de este comandante en la sala de ala cerrada «, Griffin dijo en «The Silver and Black Show». “La semana pasada, los comandantes de Washington cedieron 156 yardas que recibieron a las alas cerradas de los Green Bay Packers.

«Entonces, si Brock Bowers está saludable y, con suerte, puede sacar ese aparato ortopédico o estar un poco más cómodo con él, debería ser un día de campo para ellos en el medio del campo».

¿Puede Michael Mayer tener un juego de ruptura para los Raiders?

Los Raiders tienen dos alas cerradas de calidad que pueden usar para explotar el medio del campo contra los comandantes. Si bien Bowers probablemente jugará, Griffin cree que este juego también es una oportunidad para que Michael Mayer tenga un juego de ruptura y haga que Geno Smith pusiera pases para permitir que las alas cerradas se festionen como lo hicieron los Packers en su victoria de la Semana 2 sobre Washington.

“Siento que Mayer ha sido un poco del tipo olvidado,« Griffin agregó. «Notre Dame Fran en el ala cerrada, ha sido un en realidad Gran jugador, y sé que se ha transformado en un papel más bloqueado.

«Pero no fue solo Tucker Kraft quien se enfrentaba a los comandantes, era toda esa habitación. Así que creo que Michael Mayer puede darles un impulso adicional a medida que obtienen la familiaridad y la comodidad con los receptores externos y el Geno a control».

Asaltantes Necesidad Geno Smith para recuperarse

Smith debería estar buscando participar más en el juego aéreo contra los comandantes. No obstante, el mariscal de campo veterano buscará un rendimiento de recuperación por su cuenta Después de una pesadilla que se muestra contra los Chargers.

En lugar de querer cerrar este capítulo y pasar a la Semana 3, Smith dijo a los periodistas después del juego Que tiene la intención de aprender de lo que salió mal en el partido de fútbol del lunes por la noche.

«Tengo que aprender de eso« Smith dijo el 15 de septiembre. «¿Sabes a qué me refiero? Este juego se trata de aprender de tus experiencias. Este es un juego, de nuevo, he tenido juegos similares en el pasado donde la pelota ha rebotado de una manera desafortunada, o decisiones no [been] Lo mejor en una obra dada, o el mejor lanzamiento. Eso es parte del juego.

“Pero nunca puedes decir que puedes enjuagarlo. Tienes que aprender de él. Soy Voy a ser súper duro conmigo mismo, excelentemente duro conmigo mismo, porque eso es todo lo que sé. Voy a mejorar esta semana; Voy a encontrar formas de mejorar, y también seremos mejores como equipo «.