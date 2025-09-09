Brock Bowers actualiza el estado de la lesión y se vuelve honesto sobre Geno Smith

Muchas cosas salieron bien en el Las Vegas Raiders‘Semana 1 Gane sobre el Patriotas de Nueva InglaterraPero la única preocupación era el ala cerrada Brock Bowers. La estrella de segundo año estaba teniendo un juego increíble, pero tuvo que ser retirado debido a una lesión en la rodilla.

Los Raiders lo mantuvieron para terminar el juego, pero según ellos, se trataba más de ser cauteloso. Según Bowers, ahora tiene demasiado dolor.

«Me siento mejor, solo me mantuve fuera por preocupaciones y cosas», dijo Bowers en Radio NFL Siriusxm. «Se siente bien, tenemos un día extra esta semana, así que intentaré volver».

Bowers evitó una lesión grave, pero los Raiders deben tener cuidado. Las pequeñas lesiones pueden convertirse en grandes lesiones si no son tratadas correctamente. Bowers es duro como las uñas, por lo que jugará siempre que pueda moverse. Dicho esto, los Raiders no deberían dudar en darle un tiempo libre si no es 100%. Afortunadamente, tienen un segundo ala cerrada capaz en Michael Mayer en la lista.

Bowers habla de Geno Smith

No tardó mucho en el mariscal de campo de los nuevos Raiders Geno Smith para mirar el camino de Bowers. Golpeó el ala cerrada estrella para algunas jugadas grandes durante todo el juego antes de que se lastimara.

Aunque todavía son nuevos en su relación, es probable que Smith y Bowers formen un vínculo muy cercano esta temporada. Bowers ya está contento con lo que ha visto del mariscal de campo.

«Ha sido genial», dijo Bowers sobre trabajar con Smith. «Solo trabajar durante la temporada baja y el campo de entrenamiento realmente nos ayudó. Realmente construimos esa conexión».

Smith tuvo el mejor debut de cualquier QB, por ESPN

Smith no es ampliamente considerado uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, pero está al menos por encima del promedio. Este año, está dispuesto a demostrar que debería ser visto como un mariscal de campo de los 10 mejores.

Varios mariscales de campo veteranos o novatos hicieron su debut con nuevos equipos en la Semana 1. Según ESPN me quedaSmith fue el mejor del grupo.

«El juego de carreras de los Raiders fue preocupantemente pobre, pero una captura y carrera de 38 yardas para Brock Bowers estableció un gol de campo del tercer trimestre, y el mencionado Tucker Out Breaker para 28 yardas estableció un gol de campo del cuarto trimestre. Los explosivos son reyes en la NFL, y Smith tiene el tipo de mentalidad que los autores», escribió Solak.

«Para su crédito, Kelly hizo un gran trabajo planeando receptores abiertos cuando los Patriots se convirtieron en más y más cobertura. Estoy fascinado al ver cómo se ve esto en la Semana 2 contra una defensa tan diferente, y la línea ofensiva de Las Vegas parece ser un factor limitante. Pero por la parte de Smith, los Raiders pagó una tercera selección y un contrato de $ 37.5 millones por año para un víctimas limitadas de Smith. Limpio fácilmente ese bar.

Fue un comienzo fuerte para Smith, pero tendrá que continuar construyendo de él.