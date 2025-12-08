





Ministro de Defensa Rajnath Singh dedicó 125 proyectos recién terminados de la Organización de Carreteras Fronterizas (BRO) a la nación desde Leh, calificándolos de “vívido ejemplo” del compromiso del gobierno para reforzar la infraestructura fronteriza de la India.

Este proyecto de importancia estratégica, construido a un costo de 5000 millones de rupias y extendido por la UT de Ladakh y Jammu y Cachemira, y siete estados, incluidos Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Bengala Occidental y Mizoram, constaba de 28 carreteras, 93 puentes y cuatro otros varios.

El evento marcó la inauguración más grande en un solo día y de mayor valor en la historia de la Organización de Caminos Fronterizos (HERMANO). El vicegobernador de Ladakh, Kavinder Gupta, recibió al ministro de Defensa a su llegada a Leh y se unió a él en el acto de inauguración.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente