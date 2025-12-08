BRO marca un día récord cuando Rajnath Singh inaugura 125 proyectos de infraestructura fronteriza



Ministro de Defensa Rajnath Singh dedicó 125 proyectos recién terminados de la Organización de Carreteras Fronterizas (BRO) a la nación desde Leh, calificándolos de “vívido ejemplo” del compromiso del gobierno para reforzar la infraestructura fronteriza de la India.

Este proyecto de importancia estratégica, construido a un costo de 5000 millones de rupias y extendido por la UT de Ladakh y Jammu y Cachemira, y siete estados, incluidos Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Bengala Occidental y Mizoram, constaba de 28 carreteras, 93 puentes y cuatro otros varios.

El evento marcó la inauguración más grande en un solo día y de mayor valor en la historia de la Organización de Caminos Fronterizos (HERMANO). El vicegobernador de Ladakh, Kavinder Gupta, recibió al ministro de Defensa a su llegada a Leh y se unió a él en el acto de inauguración.

