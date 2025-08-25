Brittany Snow on Hunting Wives, más perfecta y ‘laca para el cabello’

En la primera entrega de VariedadLa nueva serie de videos, «Variety Crossword», Brittany Snow – La estrella de «The Hunting Wives» de Netflix y un entusiasta de los rompecabezas – completó un crucigrama sobre su carrera. A pesar de amar los crucigramas, la nieve se preocupó por lo que la resolución de este podría revelar fácilmente sobre ella, ya que podría significar que es «realmente buena en mí mismo – En el narcisismo. ¡No sé lo bueno que debería ser! »

Mientras sostenía un lápiz gigante, Snow respondió a su primera pista sobre la película adolescente de 2006 «John Tucker Must Die», que fue un éxito sorpresa de taquilla y ha tenido una vida útil duradera. A pesar de los informes sobre una posible secuela el año pasado, Snow profesó ignorancia sobre dónde está. «Hay un guión para una secuela, pero no sé cuál es el estado de la película», dijo, revisando el nombre de su personaje en la película. «Creo que, como Kate, soy la última persona en saber».

Una de las pistas fue «Bechloe», el nombre del barco en línea para los personajes de Snow y Anna Kendrick en las películas «Pitch Perfect», ya que su amistad parecía ser romántica. La nieve resolvió que uno rápidamente, la pista era «ficticia de aca que debería haber sucedido», y dijo que ella y Kendrick fueron asumidas por la reacción de la audiencia a Bechloe después de la primera película. Pero luego, Snow dijo: «En el segundo y tercero, sabíamos lo que estábamos haciendo un poco», y se inclinaron en la dinámica coqueta de los personajes.

«Espero que suceda ‘Pitch Perfect 4′», agregó Snow. «Todos nos amamos mucho, y todos hablamos de querer hacerlo todo el tiempo».

Snow tuvo problemas para resolver «cónyuges armados» como la pista de «las esposas de caza», y luego se repeló, diciendo: «Solo estoy promoviendo eso en este momento». Se burló de cómo escandalizados algunos espectadores han sido sobre toda la desnudez y el sexo en el programa, que gira en torno a su personaje, Sophie, que llega a una ciudad de Texas gobernada por Margo (Malin Åkerman), y rápidamente cae en la cama de Margo (y está acusado de asesinato).

«Me gusta que la gente piense que es picante y sexy», dijo Snow, pero es «curioso que la gente piense que es tan impactante». Comparándolo con cómo «Game of Thrones» representaba el sexo, la nieve se rió y dijo: «¿Este es el programa más picante de la televisión? No lo creo». También se burló de una posible continuación, a pesar de que Netflix aún no ha renovado el programa producido por Lionsgate, que alcanzó el número 1 en el top 10 del streamer, y todavía está en la lista.

Cuando discutía «Hairspray», la pista era «Se mete en cerraduras», Snow dijo que bombardeó la audición de Amber Von Tussle, especialmente la parte de canto, durante la cual su voz se rompió. Cuando el director Adam Shankman la llamó y le dijo que no era así, mencionó que Michelle Pfeiffer interpretaba a la madre de Amber, Velma Von Tussle. Fue entonces cuando Snow recordó que un psíquico le había dicho dos años antes que aparecería en una «gran película con una hermosa mujer rubia icónica» interpretando a su madre.

Ella llamó a Shankman y le contó sobre el psíquico, y él pensó que era tan loco que la dejó intentar de nuevo. «Audicioné nuevamente y lo clavé, y así es como obtuve el papel», dijo Snow. «En caso de duda, ve a un psíquico».