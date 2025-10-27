Brittany Snow, Malin Ackerman, Brooks Nader

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Uber está oficialmente en su era F1. El fin de semana pasado, el gigante del transporte privado aceleró en el centro de la escena del Gran Premio de Austin con The One Party by Uber, un rodeo de la vida real celebrado en un almacén transformado en las afueras del centro de la ciudad. Celebrado exclusivamente para miembros de Uber One, el evento solo por invitación contó con la actuación de Zac Brown Band, toros mecánicos, real toros y una lista de invitados audaces que incluye a las estrellas de “The Hunting Wives” Brittany Snow y Malin Åkerman y la estrella de telerrealidad Brooks Nader.

El evento es una señal clara de que Uber se está posicionando como algo más que un simple servicio de transporte, y Uber One como una membresía de estilo de vida con prestigio cultural. Al aprovechar el impulso de la creciente popularidad de la F1 en los EE. UU., la compañía se insertó en el corazón de un fin de semana que se ha convertido tanto en moda, celebridades y activaciones de marcas como en la carrera misma.

En la alfombra roja, Snow y Åkerman reflexionaron sobre el gran éxito de “The Hunting Wives”, el éxito más reciente de Netflix. «No sabemos nada», se rió Snow cuando se le preguntó sobre la segunda temporada, que oficialmente fue renovada para una segunda temporada. “Tenemos como pequeñas cositas de [the show creator] rebeca [Cutter] y están en la sala de escritura ahora mismo, pero nos enteramos hace un mes y medio y los escritores están escribiendo febrilmente”. Y añadió: «No creo que nadie haya previsto mi trayectoria desde ‘Pitch Perfect’ hasta esto, así que creo que es bueno que la gente me vea desde una nueva perspectiva».

Ackerman fue igualmente sincera sobre cómo el tono audaz del programa resonó entre los espectadores: «Puede que haya sido un proceso lento en Starz, pero en Netflix, sin censurar nada, hay un valor de shock hermoso y real. Dices: ‘Wow. Este es un terreno nuevo para Netflix'». También habló sobre su experiencia encarnando el espíritu hedonista del programa: «Siento que realmente entré en una nueva versión de mí misma que siempre estuvo ahí. Es Es un espectáculo tan femenino, y existe esta libertad en nuestros cuerpos para hacer lo que queramos. Margot no es una buena persona, pero vaya que sale de fiesta y tú quieres ser parte de su equipo”.

Nader, que llegó con un body con escote pronunciado de Laquan Smith, igualó esta energía despreocupada. Antes de dirigirse a la fiesta privada, donde los miembros de Uber pudieron disfrutar de montas de toros en vivo, la famosa barbacoa de Terry Black de Austin y fotografías estilo rodeo, se volvió hacia su publicista y le dijo: «¡Estoy a punto de volverme loca allí!».