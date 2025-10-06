Brittany Mahomes revela un regalo de Taylor Swift antes del juego de Chiefs

El Jefes de Kansas City Cumplir con los Jacksonville Jaguars el lunes por la noche del fútbol el 6 de octubre.

El mariscal de campo de los Jefes, Patrick Mahomes, quien hizo la historia de la NFL durante la victoria de los Chiefs sobre el Ravens de Baltimore La semana pasada, convirtiéndose en el jugador más joven y más rápido en registrar 250 touchdowns de pase, parece mantener ese impulso.

Los fanáticos pueden esperar ver a la esposa de Mahomes, Brittany Mahomesen el estadio Everbank para el enfrentamiento en horario estelar. Si bien Brittany no llegó a Brasil para la apertura de la temporada de los Chiefs, viajó al estadio MetLife para ver la victoria de Kansas City sobre la Gigantes de Nueva York en la semana 3.

Si es un juego en casa, la madre de tres tres trae a los hijos de la pareja, Sterling Skye, de 4 años, Patrick «Bronze» Lavon y Baby Golden, 8 meses, al estadio Arrowhead.

Para juegos fuera de casa, Brittany solía compartir una suite con Taylor Swift, Jefe ala cerrada Travis Kelce’s Fiancée. Sin embargo, debido a las preocupaciones de seguridad reportadas, Swift no ha asistido a un juego de carretera desde la temporada regular 2023.

No está claro si Swift hará una excepción para asistir al juego de Chiefs-Jaguars, ya que el 14 veces ganador del Grammy está actualmente increíblemente ocupado promocionando su nuevo álbum, «The Life of a Showgirl». Incluso si no puede llegar al estadio Everbank, Swift se aseguró de que Brittany sintiera el amor el lunes.

Taylor Swift envió a Brittany Mahomes ‘The Life of a Showgirl’ Special Gift Set

Para unos pocos amigos más cercanos de Swift, el cantante de «Opalite» envió conjuntos de regalos personalizados para celebrar su nuevo álbum. Brittany publicó una foto del presente y la nota personalizada sobre sus historias de Instagram solo unas horas antes del inicio.

Brittany subtituló la publicación, «@TayLorsWift lo ha vuelto a hacer de nuevo! ¡Realmente uno de los mejores para hacerlo y seguir haciéndolo!»

La caja de regalo incluye una nueva mercancía y una carta que dice: «¡Bueno, hola! Si estás leyendo esto, eres alguien que ha mostrado amor, alguien a quien admiro, y en última instancia alguien con quien me gustaría celebrar como bienvenida la vida de un showgirl al mundo. ¡Espero que te gusten estos regalos y grabar!

El duodécimo álbum de estudio de Swift, que presenta numerosas canciones inspiradas en Kelceya tiene Registros rotos numerosos récords.

Taylor Swift se unió a Brittany Mahomes en Nashville para su fiesta de cumpleaños número 30

Antes del 2025 NFL La temporada comenzó, Swift se unió a Brittany en Nashville para ayudar a sonar en su 30 cumpleaños. El grupo de chicas incluyó a Lyndsay Bell, cuyo esposo, Blake Bellun ex Jefe Ala cerrada, Miranda Hogue, Cass Greinert y Chestley Strother.

Mientras que algunos fanáticos estaban encantados de ver a Swift y Brittany pasando tiempo juntos, otros expresaron su consternación debido a sus diferentes puntos de vista políticos. Un ventilador al corriente«Ella va a estar en la boda de Taylor por cierto e incluso podría ser una dama de honor».

Otro fanático escribió«¿No se aburren de quejarse de ella? Han pasado 2 años lmao como Taylor obviamente no le importa un [expletive] En lo que se encuentran los pensamientos, la amistad solo la saca de las fotos «.

Algunos fanáticos creen la canción «¡CANCELADO!«En el último álbum de Swift, se inspiró en parte por Brittany. Sin embargo, otros creen que claramente se trata de Blake Lively.