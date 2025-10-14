Britt Raes adapta el corto ‘Luce and the Rock’ a una serie para Ketnet

Tres años después de ganar el premio al Mejor Cortometraje Europeo para Público Infantil y Juvenil en la Berlinale con “luce y la roca«, la directora flamenca Britt Raes adapta la película en una serie de 39 episodios de siete minutos para Ketnet, la sección infantil de la emisora ​​belga VRT. La belga Thuristar produce en coproducción con la francesa La Cabane y France Télévisions. Cake Distribution se encarga de las ventas internacionales.

Esta serie de cuentos coloridos presenta a Luce, una curiosa niña de 6 años que, cada mañana, abre la pequeña ventana de su dormitorio para ver qué sucede en Lovely Land. Cada día es una nueva aventura que Luce comparte con su mejor amiga, una Roca gigante. Juntos exploran lo inesperado, conocen criaturas sorprendentes y descubren otros puntos de vista. En un universo repleto de creatividad visual y narrativa, cada episodio es una oportunidad para que Luce adopte una mirada diferente a su mundo.

«Después de que la película se proyectó en festivales, todavía nos encantaban los personajes y la historia», dice Raes. Variedad antes de mipcom. «No siempre es así cuando trabajas en un proyecto durante tanto tiempo, pero todavía estábamos enamorados de ellos y quería crear más historias. Junto con mi productor, lo propusimos». El proyecto aterrizó en Ketnet en 2023 y obtuvo financiación de VAF poco después, lo que permitió al equipo entrar en producción con el objetivo de trabajar en los episodios hasta la primavera de 2026.

La directora francesa Mathilde Prévost se unió a Raes en el proyecto como codirectora, y el animador belga se sintió “agradecido” por el apoyo. «Esta es la primera vez que trabajo en algo más grande que un cortometraje, así que es fantástico tener a alguien con más experiencia. Nos apoyamos unos en otros para crear una base más sólida».

Hablando sobre la breve duración de siete minutos de cada episodio, Raes dice que fue una decisión directamente relacionada con el público objetivo. «Nos permite contar un montón de pequeñas historias lindas al mismo tiempo que presentamos varios personajes nuevos. Hay cierta libertad en el formato corto que es muy diferente de un largometraje, donde hay que configurar una historia y mantener a la gente involucrada. Aquí, estamos considerando más de tres años, por lo que la retención de la atención es completamente diferente. También es genial para mí porque no siento un salto tan grande con respecto a trabajar en cortometrajes».

La productora de Thuristar, Perrine Gauthier, destaca que la productora quiere «ofrecer al público joven programas significativos y de alta calidad». «‘Luce and the Rock’ es la demostración perfecta de esta intención y una verdadera serie para sentirse bien, que creemos que el mundo necesita mucho en este momento, empezando por los niños».

Cuando se le preguntó sobre la industria de la animación en Bélgica y Flandes Más específicamente, Raes dice que ha visto una “gran evolución” en la década desde que se graduó. «Hay mucha gente que tiene ambición y quiere contar historias y está buscando formas de llegar a esa audiencia. Dentro de la estructura de nuestro sistema de financiación para series, se necesita una emisora ​​a bordo, por lo que dependemos mucho de ellos. No se trata sólo de que las personas tengan ideas, impulso y ambición. El mercado tiene que estar abierto para ellos».

“He estado enseñando en algunas universidades de Bélgica durante los últimos años y he notado que cada vez hay más mujeres que estudian animación”, añade la directora. «Hay más gente interesada y, lo más importante, modelos a seguir para las mujeres en la industria como Emma De Swaef, que dirigió ‘La casa’ para Netflix. Es algo muy importante tener eso en tu currículum. Es increíble para alguien joven ver que alguien de Flandes puede alcanzar eso».

“Luce and the Rock” está creada por Britt Raes, dirigida por Britt Raes y Mathilde Prévost y producida por Perrine Gauthier para Thuristar en coproducción con La Cabane, France Televisions y VRT-Ketnet. La serie cuenta con el apoyo del CNC, el Fondo Audiovisual de Flandes (VAF), el Procirep y el Angoa, deAuteurs y Hiroshima Artist in Residence 2024.