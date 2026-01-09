Britney Spears dice que «nunca volverá a actuar en Estados Unidos»

Britney lanzas escribió en una extensa publicación de Instagram el jueves por la noche que “nunca volverá a actuar en Estados Unidos” por “razones extremadamente delicadas”.

La cantante compartió una foto de ella sentada junto a un piano Yamaha blanco. escribiendo en el título«¡¡¡Le enviaré este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailo en IG para curar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. Sí, y a veces es vergonzoso… pero caminé a través del fuego para salvar mi vida».

Aunque Spears descartó cualquier actuación futura en los EE. UU., adelantó la posibilidad de actuar en el Reino Unido y Australia, escribiendo: «Nunca volveré a actuar en los EE. UU. por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y AUSTRALIA muy pronto».

Spears continuó: «¡¡¡Es una gran estrella y me siento muy honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Dios, que te vaya bien, hombrecito!!!»

Spears no especificó a qué hijo se refería en la publicación. Comparte dos hijos, Sean Preston y Jayden, con su exmarido, Kevin Federline.

Spears actuó en vivo por última vez en los EE. UU. en octubre de 2018, cerrando su gira “Piece of Me” con un espectáculo final en el Gran Premio de Fórmula Uno en Austin, Texas. Tenía previsto regresar a Las Vegas en 2019 para una segunda residencia, “Domination”, tras el éxito de su primera residencia, “Britney Spears: Piece of Me”, que concluyó en 2017. Sin embargo, finalmente pospuso el show de “Dominación” y se alejó de la actuación indefinidamente por cuestiones familiares.

«Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es muy difícil para mí decirlo. No presentaré mi nuevo programa Domination. Tenía muchas ganas de ver este programa y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón», escribió en Instagram en ese momento. “Sin embargo, es importante siempre poner a tu familia primero… y esa es la decisión que tuve que tomar”.