Britney Spears critica las memorias de Kevin Federline en una segunda publicación

Britney lanzas publicó otra salva el jueves contra su exmarido Kevin Federline y sus afirmaciones y supuestas preocupaciones sobre su paternidad y su salud personal, acusándolo de “literalmente atacarla” en entrevistas recientes.

Las memorias de Federline, «You Thought You Knew», se publicarán el martes (21 de octubre), pero sus acusaciones han aparecido en entrevistas y extractos en los últimos días, que afirman que ella fumaba cigarrillos mientras estaba embarazada y bebía mientras amamantaba y tenía un comportamiento extraño cuando sus hijos, que ahora tienen 20 y 19 años, eran jóvenes.

La publicación, que siguió a otra anterior. publicado el martes por la noche donde dijo que Federline la está “iluminando con gas” con sus entrevistas y memorias, está escrito en el estilo libre que se ha convertido en una firma de sus escritos en línea.

“Ser amada incondicionalmente y con un corazón ingenuo como el mío, siempre siendo amenazada o haciéndome creer que soy la mala mientras se lucran con mi dolor…”, comenzaba su publicación. «Oh, querido Jesús, muéstrame que hay un Dios y que yo también puedo ser amado incondicionalmente y no tener que ser tan perfecto porque es realmente interesante».

«¿Por qué está TAN ENOJADO?», continuó, «y lo que da miedo es que es convincente. Literalmente me deja boquiabierto en los momentos en que se detiene antes de llorar, ¿hablas en serio?».

Haciendo referencia a sus propias memorias, “La mujer que hay en mí”, escribió: “Sé que su libro se venderá mucho más que el mío”.

«Si realmente amas a alguien entonces no lo ayudas humillándolo. Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso, la gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar… el chico me odia y es una ira profunda decir literalmente las cosas que está diciendo».

También se descarga con su madre separada, Lynne Spears, afirmando que su madre la había llamado sólo una vez en seis años y no la invitó al cumpleaños de su hijo en su casa de Luisiana, y luego haciendo referencia a su padre, quien fue despedido como su tutor después de que surgieron pruebas de gastos inapropiados.

“Tienen derecho a secretos especiales porque me tratan exactamente como solía hacerlo mi padre…”, escribió. «En secreto les encanta expulsarme y hacerme sentir completamente aislado».

Concluyó diciendo: “Hay tantas cosas que hacer para sanar…” continuó, antes de compartir que le gustaría tomar un café, almorzar o cenar con Michelle Pfeiffer y Paris Jackson. «Es importante admirar a las personas y seguir creyendo en la humanidad, y aquí hay gente hermosa y genial».