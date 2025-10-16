Britney Spears critica las acusaciones de memorias ‘hirientes’ de Kevin Federline

Britney lanzas ha emitido una respuesta después de que su exmarido, Kevin Federlinehizo afirmaciones sobre su paternidad en sus nuevas memorias, «You Thought You Knew».

Antes del lanzamiento del libro el 21 de octubre, Los New York Times publicó un extracto de “You Thought You Knew”, en el que Federline afirma que sus hijos se despertaron y Spears los vio dormir “con un cuchillo en la mano”. En el penúltimo capítulo, escribe sobre su condición: «El tiempo corre y nos acercamos a la hora 11. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden con los pedazos».

Ahora, Spears cuenta su versión de los hechos. En una publicación para Instagram el miércoles, el ganador del Grammy escribió: “La constante iluminación con gas de [my] El exmarido es extremadamente hiriente y agotador. Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido y casi rogado que sean parte de mi vida. Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto mostrada por [their] propio padre para mí. Necesitan asumir la responsabilidad de sí mismos. Un hijo solo me vio durante 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo 4 visitas en los últimos 5 años. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante les avisaré cuando esté disponible”.

Añadió, atacando directamente el libro de Federline: «Créanme, esas mentiras piadosas en ese libro van directamente al banco y yo soy la única que realmente resulta herida aquí. Siempre los amaré y si realmente me conocen, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi bebida. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer real haría lo mismo. mismo.»

Federline y Spears se casaron en 2004 y Spears solicitó el divorcio dos años después, en 2006. Tienen dos hijos, uno de 19 y otro de 20 años.