Britbox adquiere ‘The Hardacres’ de los derechos de Banijay para América del Norte

Británico ha adquirido los derechos de transmisión de América del Norte a «Los hardacres«, El drama de época que se convirtió en el mejor lanzamiento del drama semanal del New Weekcaster del Reino Unido cuando se estrenó en octubre de 2024.

Derechos de Banijay negoció el acuerdo para las temporadas uno y dos de las series producidas por el patio de recreo, con la primera temporada programada el 10 de septiembre en los Estados Unidos y Canadá. Matt Creasey, ventas ejecutivas de VP, adquisiciones y coproducciones en Banijay Rights, manejó negociaciones.

La serie sigue al clan Hardacre de clase trabajadora mientras pasan de un muelle de peces sucios a una gran finca de país de Yorkshire en la década de 1890. Channel 5 renovó el programa para una segunda temporada el mes pasado, que narra los esfuerzos de la familia para remodelar su nuevo mundo de Hardacre Hall.

«‘The Hardacres’ es una saga familiar de trapos para riqueza que ha demostrado ser un gran éxito para compradores internacionales y audiencias por igual», dijo Creasey. «Estamos seguros de que los espectadores estadounidenses de Britbox tomarán el extraordinario viaje de esta familia a sus corazones».

El elenco del conjunto presenta a Claire Cooper («The Continental», «The Perifheral») y Liam McMahon («Hambre», «El secreto», «Warrior Nun») como la pareja casada Mary y Sam Hardacre, con Julie Graham («Tiempo», «Ridley», «Penance») como la madre de Mary Ma. Los hijos del trío, Joe, Liza y Harry, son interpretados por Adam Little («Ackley Bridge», «Coronation Street»), el recién llegado Shannon Lavelle y Zak Ford-Williams («Better», «Bridgerton»).

Playground produce en asociación con Screen Ireland y Red Berry Productions para Channel 5. La serie está inspirada en la novela de Cl Skelton y explora si el dinero puede comprar la verdadera felicidad.

«De su debut en el 5, ‘The Hardacres’ tocó un acorde profundo con el público del Reino Unido, ofreciendo una rara mezcla de humor, drama y calidez, un recordatorio del poder duradero de la esperanza», dijo David Stern, director gerente conjunto en Playground. «Estamos seguros de que los espectadores de Britbox estarán igualmente cautivados por el extraordinario viaje de la familia Hardacre a medida que continúan evolucionando y descubriendo su lugar en la sociedad».

Los productores ejecutivos incluyen a Colin Callender («Todas las criaturas grandes y pequeñas», «La guerra no declarada») y Stern for Playground, Lesley McKimm («My Name Is Emily», «Sunlight») para Red Berry Productions, Cathy Payne y Simon Cox por los derechos de Banijay y Kate McColgan para Screen Ireland. Kathryn Kennedy Fenton («The Miracle Club», «Atomic Hope») produce, con Rachel Carey (Temporada 2 de «Obituario») regresando como directora principal.

La serie fue comisionada por Sebastian Cardwell, subdirector de contenido y jefe de guiones en Paramount UK, junto con Paul Testar, editor de comisionamiento de Channel 5.

Britbox, ahora Propiedad de BBC StudiosOpera en los Estados Unidos, Canadá, Australia y los Nordics.